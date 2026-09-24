Kai Antonio Campos: el hijo de Jorge Campos ya vivió de todo en sus primeros partidos como profesional

Kai Antonio Campos, hijo del histórico portero mexicano Jorge Campos, comenzó su aventura profesional con el Inter Toronto FC de la Canadian Premier League y, en sus primeras apariciones, ya ha vivido de todo: atajadas destacadas, triunfos, goles recibidos y algunos errores que han quedado bajo la lupa.

El guardameta debutó como titular el 5 de septiembre de 2026 frente al Forge FC. El encuentro terminó 1-1 y, aunque recibió el gol del empate en el segundo tiempo, también protagonizó una doble intervención que fue reconocida entre las acciones más destacadas de su estreno.

Un debut con buenas atajadas y un error

El primer partido profesional de Kai Antonio tuvo dos caras. Durante el encuentro ante Forge, el arquero mostró reflejos para mantener con vida al Inter Toronto, pero posteriormente no pudo evitar el empate del conjunto rival tras un remate de cabeza.

La actuación llamó la atención precisamente por esa combinación: una intervención espectacular y una jugada desafortunada que terminó en gol.

Después llegó el empate ante Pacific

Cuatro días después, el 9 de septiembre, Campos volvió a aparecer como titular ante Pacific FC.

El encuentro terminó con un 3-3, en un partido de constantes cambios en el marcador. Para el joven arquero significó su segunda aparición consecutiva como profesional y una nueva oportunidad para continuar ganando experiencia bajo los tres postes.

Victoria ante Vancouver

El siguiente compromiso representó uno de los mejores resultados para el portero desde su llegada al futbol profesional.

El 13 de septiembre, Inter Toronto derrotó 3-1 al Vancouver FC, con Campos nuevamente como titular. El triunfo permitió al equipo sumar tres puntos y al guardameta registrar su primera victoria como profesional.

En ese partido también tuvo intervenciones importantes y su actuación fue destacada en reportes posteriores sobre su comienzo en la Canadian Premier League.

Una goleada complicada ante HFX Wanderers

La jornada del 20 de septiembre representó un escenario mucho más complicado.

Inter Toronto cayó 4-1 frente al HFX Wanderers, resultado que significó la primera derrota de Campos como titular en su reciente etapa profesional. El conjunto canadiense sufrió especialmente durante la primera mitad, cuando recibió tres goles.

Así, sus primeros encuentros han incluido prácticamente todos los escenarios que enfrenta un portero que comienza su carrera: un empate con un error en el gol recibido, otro partido de muchos goles, una victoria y posteriormente una derrota amplia.

¿Qué sigue para el hijo de Jorge Campos?

Kai Antonio Campos nació en Red Deer, Alberta, y se formó futbolísticamente entre Canadá y Estados Unidos antes de dar el salto al profesionalismo con Inter Toronto. Su nombre completo es Kai Antonio Campos Ralston y ocupa la posición de portero.

Su incorporación al Inter Toronto se produjo en febrero de 2026 y su debut llegó varios meses después, cuando recibió la oportunidad de ocupar la portería ante Forge FC.

El inicio ha tenido momentos positivos y otros complicados, pero también le ha permitido sumar minutos y experiencia en una competencia profesional. Ahora deberá continuar trabajando para ganarse un lugar constante en el equipo y seguir construyendo su propia trayectoria, más allá del apellido que lleva.