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Detienen a hombre por presunto intento de robo en Coppel de Plaza Las Américas en Chetumal

El personal de seguridad observó a través de las cámaras que colocaba diversos artículos dentro de una bolsa con la que había ingresado.

Por Fernando Baeza

26 de sept de 2026

1 min

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Presuntamente intentó llevarse dos juegos Lego de Coppel y terminó detenido en Chetumal
Presuntamente intentó llevarse dos juegos Lego de Coppel y terminó detenido en Chetumal / Especial

Un hombre fue detenido en la tienda departamental Coppel de Chetumal, en la Plaza Las Américas, luego de que el personal de seguridad lo sorprendiera, a través del sistema de videovigilancia del establecimiento, guardando diversos artículos en una bolsa de la tienda Liverpool con la que había ingresado al lugar, presuntamente con la intención de sacarlos sin pagar.

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De acuerdo con el reporte, el sujeto fue interceptado antes de abandonar la tienda y posteriormente trasladado a la cárcel municipal, sin que se haya presentado una denuncia formal en su contra ante la autoridad correspondiente.

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El individuo ingresó al establecimiento portando una bolsa de otra tienda, utilizada como cubierta para introducir mercancía sustraída, dos cajas de juegos tipo Lego, sin que el empaque llame la atención del personal de piso ni de los sistemas de vigilancia convencionales, hasta que una revisión más detallada del circuito cerrado permitió detectar la maniobra.

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