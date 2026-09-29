Liga MX no se detiene: estos son los partidos amistosos durante la Fecha FIFA de septiembre y octubre

Aunque la Liga MX detendrá su calendario oficial por la Fecha FIFA, varios clubes aprovecharán los próximos días para mantener el ritmo competitivo con partidos amistosos en México y Estados Unidos.

La pausa corresponde al torneo Apertura 2026, cuya Jornada 11 quedó en espera debido a los compromisos de las selecciones nacionales. Sin embargo, equipos como América, Cruz Azul, Chivas, Toluca y Monterrey tendrán actividad durante el fin de semana.

¿Qué partidos amistosos tendrá la Liga MX?

Los encuentros programados para estos días incluyen varios duelos entre clubes de la Liga MX, además de un partido de Pachuca contra una selección juvenil mexicana.

América vs. Cruz Azul — Snapdragon Stadium — jueves 1 de octubre.

— Snapdragon Stadium — jueves 1 de octubre. Pachuca vs. México Sub-23 — Estadio Hidalgo — viernes 2 de octubre.

— Estadio Hidalgo — viernes 2 de octubre. Monterrey vs. Toluca — Shell Energy Stadium — sábado 3 de octubre.

— Shell Energy Stadium — sábado 3 de octubre. América vs. Chivas — Oakland-Alameda County Coliseum — domingo 4 de octubre.

— Oakland-Alameda County Coliseum — domingo 4 de octubre. LA Galaxy vs. Cruz Azul — Dignity Health Sports Park — domingo 4 de octubre.

América tendrá doble compromiso

El América será uno de los equipos con mayor actividad durante el parón, pues disputará dos encuentros en territorio estadounidense.

Primero se medirá con Cruz Azul en el Snapdragon Stadium y posteriormente tendrá otro compromiso frente a Chivas, en un nuevo capítulo del Clásico Nacional.

Ambos encuentros forman parte de la agenda de preparación de los clubes durante la Fecha FIFA, con localidades reportadas como agotadas.

Cruz Azul también tendrá dos partidos

La Máquina tendrá una agenda similar a la del América. Su primer compromiso será ante las Águilas en el Clásico Joven, mientras que tres días después se enfrentará al LA Galaxy.

Estos encuentros permitirán a Cruz Azul mantener actividad mientras el torneo mexicano permanece detenido por los compromisos internacionales.

Monterrey y Toluca se enfrentan en Houston

Otro de los duelos destacados será el que protagonizarán Monterrey y Toluca en el Shell Energy Stadium.

El encuentro del sábado 3 de octubre permitirá a ambos clubes mantenerse en competencia durante el receso de la Liga MX, antes de retomar su participación en el Apertura 2026.

Pachuca enfrentará a México Sub-23

La actividad también tendrá presencia en territorio mexicano. Pachuca recibirá a la Selección México Sub-23 en el Estadio Hidalgo el viernes 2 de octubre.

De esta manera, la pausa del campeonato no significará un descanso total para los clubes mexicanos, que aprovecharán la Fecha FIFA para realizar partidos de preparación y conservar ritmo de cara al regreso del Apertura 2026.