¿Qué partidos hay hoy 30 de septiembre? Horarios de Roma vs Barcelona, MLS y Argentina vs Bolivia

Este miércoles 30 de septiembre de 2026 llega con una agenda futbolística que incluye encuentros de alto interés en Europa, Estados Unidos y Sudamérica. La jornada tendrá actividad en la UEFA Women’s Champions League, la MLS y un amistoso internacional protagonizado por Argentina y Bolivia.

Uno de los duelos más destacados se disputará en el futbol femenino europeo, donde Roma y Barcelona se enfrentarán dentro de la actividad de la Champions League Femenina. Más tarde, Benfica y Bayern Munich también tendrán participación en la competencia continental.

En territorio estadounidense, la MLS tendrá el encuentro entre New York Red Bulls y St. Louis, con la presencia de jugadores como Jorge Ruvalcaba y Cade Cowell, quienes buscarán aportar para sus respectivos equipos.

La jornada cerrará con un encuentro internacional que ha generado especial atención. Argentina se enfrentará a Bolivia en un partido amistoso que forma parte de la preparación de la Albiceleste y que también se encuentra dentro del contexto de la próxima despedida de Lionel Messi con la selección argentina.

Partidos de hoy miércoles 30 de septiembre de 2026

UEFA Women’s Champions League

Roma vs. Barcelona

Hora: 10:45 de la mañana , tiempo del centro de México.

, tiempo del centro de México. Estados Unidos: 12:45 pm ET, 11:45 am CT y 9:45 am PT.

Benfica vs. Bayern Munich

Hora: 1:00 de la tarde , tiempo del centro de México.

, tiempo del centro de México. Estados Unidos: 3:00 pm ET, 2:00 pm CT y 12:00 pm PT.

MLS

New York Red Bulls vs. St. Louis

Hora: 5:30 de la tarde , tiempo del centro de México.

, tiempo del centro de México. Estados Unidos: 7:30 pm ET, 6:30 pm CT y 4:30 pm PT.

Amistoso internacional

Argentina vs. Bolivia

Hora: 6:00 de la tarde , tiempo del centro de México.

, tiempo del centro de México. Estados Unidos: 8:00 pm ET, 7:00 pm CT y 5:00 pm PT.

Transmisión: ViX, en México y Estados Unidos.

La actividad de este 30 de septiembre ofrecerá opciones para los aficionados al futbol desde la mañana y hasta la noche, con encuentros de distintas competencias y selecciones que buscarán cerrar septiembre con una actuación destacada.