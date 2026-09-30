MLB: resultados de los Juegos de Comodines y partidos del 30 de septiembre

La postemporada de la MLB comenzó con una jornada cargada de carreras, cuadrangulares y blanqueadas. Braves, White Sox, Yankees y Padres consiguieron victorias en sus respectivos primeros encuentros y se colocaron a un triunfo de avanzar a la siguiente ronda de los Playoffs.

Los cuatro equipos ganadores tomaron ventaja de 1-0 en sus series, que se disputan al mejor de tres partidos. Phillies, Astros, Red Sox y Cubs ahora necesitan conseguir una victoria para mantenerse con vida y forzar un tercer encuentro.

Braves remontan y vencen a Phillies

Los Atlanta Braves protagonizaron una remontada frente a los Philadelphia Phillies y se impusieron 5-3 en el Truist Park. Philadelphia llegó a la séptima entrada con una ventaja de 3-2, después de que J.T. Realmuto conectara un triple productor de dos carreras.

La reacción de Atlanta llegó en el octavo inning. Austin Riley apareció en el momento decisivo y conectó un cuadrangular de tres carreras ante Jhoan Duran, batazo que cambió por completo el rumbo del encuentro y puso a los Braves arriba de manera definitiva.

Michael Harris II aportó tres imparables, mientras que Chris Sale tuvo una participación destacada desde el montículo. Con el triunfo, Atlanta quedó a una victoria de continuar con vida en la postemporada.

White Sox sorprenden a Astros

Los Chicago White Sox también comenzaron los Playoffs con el pie derecho al superar 6-3 a los Houston Astros en Daikin Park. La novena de Chicago tomó la ventaja desde la primera entrada y aumentó la diferencia durante el segundo episodio.

Houston intentó acercarse en el marcador, pero los White Sox consiguieron mantener la ventaja durante el resto del encuentro para llevarse el Juego 1 y colocar la serie 1-0 a su favor.

Yankees blanquean a Red Sox

Uno de los resultados más contundentes de la jornada se produjo en Yankee Stadium, donde los New York Yankees derrotaron 9-0 a los Boston Red Sox.

La ofensiva neoyorquina consiguió construir una amplia diferencia durante el partido, mientras que el trabajo de la defensiva permitió mantener a Boston sin carreras. De esta manera, los Yankees tomaron el control de una de las series más llamativas de estos Juegos de Comodines.

Boston tendrá que reaccionar en el segundo encuentro si quiere evitar que los Yankees definan la serie a su favor.

Padres aplastan a Cubs

Los San Diego Padres cerraron la jornada con otra victoria contundente. La novena californiana derrotó 8-0 a los Chicago Cubs en Petco Park y tomó una ventaja de 1-0.

Fernando Tatis Jr. se encargó de encender el encuentro desde el comienzo al conectar un cuadrangular en el primer lanzamiento que enfrentó. Desde ese momento, San Diego tomó el control del partido.

Michael King también tuvo una actuación destacada desde el montículo y estuvo cerca de conseguir un juego sin hit, en una noche en la que los Padres dominaron tanto a la ofensiva como a la defensiva.

Así marchan las series de MLB

Después de los primeros Juegos de Comodines, cuatro equipos tienen ventaja de 1-0:

Braves 5-3 Phillies

White Sox 6-3 Astros

Yankees 9-0 Red Sox

Padres 8-0 Cubs

Los equipos que perdieron necesitan ganar el siguiente encuentro para evitar la eliminación y llevar sus respectivas series a un tercer partido.

¿Cuándo se juegan los Juegos 2?

Los segundos partidos de los Juegos de Comodines se disputarán este miércoles 30 de septiembre, con los cuatro enfrentamientos distribuidos durante la jornada.

Phillies vs. Braves se jugará a las 2:00 p. m. ET; posteriormente, White Sox vs. Astros comenzará a las 5:00 p. m. ET. Más tarde será el turno de Red Sox vs. Yankees, programado para las 8:00 p. m. ET, mientras que Cubs vs. Padres cerrará la actividad a las 10:00 p. m. ET.

Los cuatro equipos que consiguieron el triunfo en el primer encuentro buscarán aprovechar su ventaja en la serie, mientras que sus rivales tendrán que ganar para mantenerse con posibilidades de avanzar.