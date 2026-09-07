Sheinbaum pardo destaca gira por 10 estados y explica protesta en Colima por ampliación del puerto de Manzanillo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que cerca de 150 mil personas participaron en los eventos que encabezó durante su gira de fin de semana por 10 entidades, como parte de la presentación territorial de los resultados de su Segundo Informe de Gobierno.

Durante la conferencia mañanera de este lunes 7 de septiembre en Palacio Nacional, la mandataria señaló que percibió entusiasmo tanto en las asambleas como durante los traslados terrestres entre los estados.

Sheinbaum destacó particularmente lo ocurrido en Colima, donde un grupo reducido de personas protestó durante su evento por la ampliación del puerto de Manzanillo.

¿Qué ocurrió durante el evento de Sheinbaum en Colima?

La Presidenta explicó que durante su presentación había alrededor de 10 manifestantes y una mujer utilizaba un megáfono para expresar su rechazo al proyecto portuario.

Sheinbaum aseguró que inicialmente ofreció atender al grupo al concluir el evento y puso a consideración de los asistentes si debía interrumpir la asamblea o mantener la reunión hasta el final.

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Según su relato, la mayoría respaldó continuar con el acto, pero la protesta con megáfono se mantuvo durante prácticamente toda la presentación.

La mandataria sostuvo que no ordenó retirar a los manifestantes y defendió que se permitiera su expresión, aunque pidió respeto para la realización del evento.

Habrá consulta pública por ampliación del puerto de Manzanillo

Sheinbaum señaló que actualmente existen mesas de trabajo con pescadores y habitantes de Manzanillo para informar sobre la ampliación del puerto.

También indicó que el estudio de impacto ambiental todavía no está concluido y adelantó que habrá una consulta pública como parte de ese proceso.

La Presidenta afirmó que el proyecto original fue modificado para reducir su impacto sobre la laguna.

#MañaneraDelPueblo. Relata la presidenta @Claudiashein que cerca de 150 mil personas participaron en los eventos realizados en 10 entidades y explicó lo que sucedió en Colima con la

protesta de una joven con megáfono, pic.twitter.com/sATTeQLE3C — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) September 7, 2026

Sheinbaum reporta alrededor de 150 mil asistentes en 10 entidades

La mandataria hizo un balance positivo de su recorrido y aseguró que aproximadamente 150 mil personas acudieron a las actividades realizadas en los 10 estados visitados.

Entre las entidades mencionó Morelos, Durango, Aguascalientes, Colima, Jalisco, Nayarit, Nuevo León y Coahuila.

Sheinbaum destacó el caso de Nayarit, donde calculó una asistencia cercana a 35 mil personas, y sostuvo que continuará con las presentaciones estatales de su Segundo Informe durante septiembre.

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