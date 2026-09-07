Reportó su auto como robado en Tizimín y el final fue inesperado: había olvidado dónde lo estacionó

Lo que comenzó como un reporte de robo de automóvil, que movilizó durante la mañana de ayer a elementos de la Policía Municipal de Tizimín y corporaciones estatales, terminó en una confusión del propietario.

El incidente se registró en calles del Centro, después de que un hombre solicitara la intervención de las autoridades al percatarse de que su automóvil no se encontraba donde creía haberlo dejado.

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El ciudadano se encontraba en las inmediaciones de un conocido hotel, en la calle 51 entre 52 y 54, cuando informó que su vehículo había desaparecido.

Debido a que inicialmente se consideró que podía tratarse de un robo, varias unidades se trasladaron para verificar el reporte. Los agentes recabaron las características del automóvil y comenzaron un recorrido por las calles cercanas con la finalidad de localizarlo.

Minutos después, la búsqueda dio resultados. Sobre la calle 51 entre 54 y 56, cerca del Cinema, los agentes localizaron un Chevrolet Aveo, de color rojo, cuyas características coincidían con las proporcionadas en el reporte.

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El propietario llegó al lugar para reconocer el automóvil. Al revisarlo, confirmó que se trataba de su vehículo y constató que permanecía cerrado, sin daños y con sus pertenencias intactas.

Incluso tenía consigo las llaves del automóvil. Ante esta situación, el hombre reconoció que había cometido un error: simplemente había olvidado dónde había estacionado su vehículo.

De esta manera, el supuesto robo quedó descartado y la movilización policiaca terminó sin personas detenidas ni daños materiales, pues no se configuró ningún delito, sólo un olvido del automovilista.