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Localizan con vida a adulto mayor de 84 años reportado como desaparecido en Tizimín

La búsqueda movilizó a elementos de la Policía Municipal, SSP y habitantes de la comunidad, quienes lograron ubicar al adulto mayor con vida.

Por Redacción Por Esto!

7 de sept de 2026

1 min

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Encuentran con vida a hombre de 84 años tras operativo de búsqueda en Yohactún
Encuentran con vida a hombre de 84 años tras operativo de búsqueda en Yohactún / Especial

Luego de varias horas de búsqueda, un adulto mayor de 84 años, reportado como desaparecido desde la mañana del domingo 6 de septiembre, fue localizado con vida este lunes en un terreno de la localidad de Yohactún de Hidalgo.

El hombre, identificado como Miguel Ángel Canul, fue encontrado alrededor de las 10:23 de la mañana, durante el operativo en el que participaron elementos de la Policía Municipal de Tizimín, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y pobladores de la comunidad.

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De acuerdo con el reporte de las autoridades, la desaparición fue notificada cerca de las 23:00 horas del domingo, cuando Lucely Z., de 40 años, informó a la Policía Municipal que desde horas de la mañana no tenían noticias del adulto mayor.

Miguel Ángel Canul había sido visto por última vez aproximadamente a las 10:00 horas del domingo 6 de septiembre. Al momento de su desaparición vestía una camisa café con puntos blancos, pantalón de mezclilla negro y botas negras.

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Tras continuar las labores de búsqueda durante la mañana de este lunes, los participantes lograron ubicarlo dentro de un terreno de la comunidad. El adulto mayor se encontraba con signos vitales, por lo que de inmediato se solicitó la presencia de personal médico para brindarle atención.

La localización permitió concluir el operativo de búsqueda, en el que colaboraron autoridades municipales, elementos de seguridad y habitantes de Yohactún de Hidalgo.

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