“Esa selva hay que cuidarla”: Sheinbaum plantea cambiar la ubicación del Distrito Financiero de Cancún

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) planteó reubicar el futuro Distrito Financiero y Tecnológico proyectado en Cancún, con el propósito de evitar que se construya sobre terrenos de selva, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su conferencia matutina de ayer.

Sheinbaum destacó que el proyecto representa una alternativa para diversificar la economía local y reducir la dependencia del turismo tradicional de sol y playa. Sin embargo, aclaró que todavía no se ha aprobado la ubicación definitiva y que la intención es desarrollar el complejo en zonas previamente impactadas.

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La Mandataria explicó que en días recientes sostuvo un diálogo con Alicia Bárcena, titular de Semarnat, quien le informó que se están evaluando terrenos alternativos para establecer el centro financiero. La medida responde a la necesidad de preservar áreas naturales y evitar afectaciones directas a la selva.

El Gobierno del Estado de Quintana Roo planea establecer este distrito en el sur de Cancún, cerca de la futura ampliación de la avenida Huayacán, zona que actualmente concentra proyectos inmobiliarios y especulación de suelo. Esta propuesta ha generado cuestionamientos debido a los antecedentes legales del predio y su valor ambiental. Incluso, el Gobierno municipal de Benito Juárez colocó sellos de clausura por incumplimientos ambientales, al carecer de permisos para iniciar el desmonte destinado a una vía.

Esta iniciativa traerá crecimiento económico, afirmó la Mandataria federal / Cuartoscuro

Durante la sesión de preguntas y respuestas, un periodista recordó que el terreno donde se pretende edificar el complejo pasó de ser propiedad nacional a privada de manera irregular y cuenta con importantes recursos naturales. Además, cuestionó que la gobernadora Mara Lezama haya presentado la iniciativa ante inversionistas en Florida, lo que, a su juicio, podría limitar la soberanía nacional sobre el desarrollo.

Ante estas observaciones, Sheinbaum reconoció que la iniciativa resulta positiva para el crecimiento económico, pero insistió en que su viabilidad dependerá del sitio que finalmente sea aprobado, privilegiando en todo momento la protección ambiental y el uso responsable del territorio.

La gobernadora, Mara Lezama, propone construir un Centro Financiero en Cancún para atraer otro tipo de turismo a la entidad, aunque todavía no se ha determinado el lugar, detalló la Presidenta.

“Ella quiere hacer y está pidiendo los distintos permisos para hacer un centro financiero en Cancún, un polo financiero y hay varios inversionistas que quieren participar. No está aprobado el lugar. Podría estar en un lugar impactado. Difícilmente, pues, puede autorizarse en un lugar donde hay selva, porque esa selva hay que cuidarla. Entonces, todavía no está aprobado el sitio en donde se desarrollaría”, indicó.

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La propuesta de Semarnat para cambiar la ubicación del centro financiero pretende minimizar el impacto ecológico que podría ocasionar la construcción en zonas selváticas. La medida refleja una postura precautoria orientada a conservar los ecosistemas locales mientras se impulsa el crecimiento económico.

Además, la evaluación de predios alternativos permitiría que la iniciativa avance sin comprometer áreas naturales, lo que también responde a los cuestionamientos relacionados con la legalidad y sostenibilidad del desarrollo.

El centro financiero representa un posible cambio en el modelo económico del estado, que hasta ahora depende principalmente del turismo. La diversificación podría atraer nuevos capitales y generar empleos, aunque también requiere un manejo responsable del territorio para prevenir conflictos sociales y ambientales.