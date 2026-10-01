Galilea Montijo defiende las operaciones a pesar sus complicaciones: “soy pro cirugías”

La conductora mexicana Galilea Montijo volvió a colocarse en el centro de la conversación pública al abordar las secuelas estéticas que ha vivido recientemente y reafirmar, pese a todo, su postura a favor de los procedimientos estéticos comentarios que han sorprendido a los medios y usuarios de redes.
Fue durante un encuentro con los medios que la conductora habló sobre los procedimientos estéticos, además de señalar que hacer pública su experiencia ha permitido dar a conocer los riesgos que existen al momento de ponerse en las manos incorrectas, además de servir como apoyo para otras personas.
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Galilea Montijo rompe el silencio y habla de las secuelas de su cirugía estética
¿Qué dijo Galilea Montijo sobre las operaciones estéticas?
Al ser cuestionada por los medios, Galilea Montijo declaró firmemente: “Tengo todo el derecho de hacerme mis tratamientos porque soy una mujer muy coqueta, me gusta dar una imagen linda. Siempre he dicho que soy ‘pro cirugías’; si quieres hacerte, hazte, y si no quieres hacerte, no te hagas”.
El tema toma relevancia tras salir a la luz los problemas de salud y movilidad facial que sufrió como consecuencia de una intervención mal ejecutada a inicios de este año. La presentadora reveló que su principal temor durante la recuperación fue perder o alterar su expresión facial.
Asimismo, Galilea señaló que hacer pública su experiencia le ha permitido visibilizar los riesgos de ponerse en manos incorrectas y servir como punto de apoyo para otras personas. Explicó que, tras exponer su caso en compañía de especialistas en medicina estética, comprendió el impacto que tuvo en su audiencia.