¡Este arroz ya se coció! Kevin y Bebeshita se besan y terminan encerrados en el baño

La química entre Kevin y Bebeshita comenzó a llamar la atención en La Granja VIP, donde ambos protagonizaron un momento que despertó las sospechas de sus compañeros y de los seguidores del reality.

Todo ocurrió cuando los participantes compartieron tres cosas que les gustan del otro. El intercambio de cumplidos elevó la tensión entre ambos hasta que terminaron besándose, una escena que alimentó las versiones de que entre ellos podría estar surgiendo algo más que una amistad.

El acercamiento no terminó ahí. Más tarde, Kevin y Bebeshita decidieron dirigirse al baño ubicado en el exterior de las instalaciones y se encerraron juntos, una situación que provocó toda clase de comentarios dentro y fuera de la granja.

Kunno los ayudó a llegar al baño y confesó que recibió beneficios

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la participación de Kunno, quien habría ayudado a Kevin y Bebeshita a llegar al baño para que pudieran estar a solas.

De acuerdo con lo ocurrido en el reality, Kunno reveló que le pagaron por hacerles el favor, comentario que añadió un ingrediente inesperado a la historia y desató las especulaciones sobre cómo se organizó el encuentro.

Sin embargo, las cámaras no mostraron qué sucedió dentro del baño. Por ello, aunque el encierro y el beso quedaron en el centro de la conversación, no existe confirmación de lo que ocurrió durante el tiempo que permanecieron ahí.

Incluso, Kunno habría sugerido que era mejor que ambos fueran a la suite, en lugar de quedarse en el baño, lo que aumentó las bromas y las sospechas entre los participantes.

¿Kevin y Bebeshita estuvieron juntos?

El beso, las confesiones y la misteriosa escapada bastaron para que los seguidores comenzaran a preguntarse si Kevin y Bebeshita están iniciando una relación dentro de La Granja VIP.

Kunno cumplió su reto y más ! Bebeshita y Kevin , se encerraron en el baño 🤢 ( ah ya saben que ) , Kunno pidió que mejor vayan a la suite Que bajo caíste bebeshita 😭 #LaGranjaTraición #LaGranjaVIPMX https://t.co/n2TMlYk9xm — An Torres 💕 (@torresana121) October 10, 2026

Aunque todavía no se sabe si ambos buscan algo sentimental o si se trató de un momento de atracción, lo cierto es que su acercamiento ya dio mucho de qué hablar.

Por ahora, la gran incógnita es si este episodio marcará el inicio de un romance o si todo quedará como una aventura dentro del reality. Mientras tanto, Kunno también se convirtió en protagonista indirecto de una historia que podría seguir dando de qué hablar en los próximos días.