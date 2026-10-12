¿Quién es la máscara? 2026: Rene Casados, el primer eliminado y Carlos Rivera se despide del reality

El misterio, la música y las teorías de los investigadores regresaron a la televisión mexicana con el estreno de la octava temporada de ¿Quién es la máscara? 2026. La primera emisión estuvo llena de interpretaciones, pistas y apuestas que pusieron a prueba la intuición de los panelistas, quienes intentaron descubrir las identidades ocultas detrás de los extravagantes personajes.

Omar Chaparro volvió como conductor del programa, acompañado por Anahí, Juanpa Zurita, Yuri y Mauricio Ochmann, quienes asumieron la misión de descifrar las pistas y evitar que las celebridades abandonaran la competencia sin revelar su identidad.

La noche también tuvo un momento emotivo con la despedida de Carlos Rivera, quien explicó que debía concentrarse en sus compromisos musicales. Sin embargo, la mayor sorpresa llegó al final, cuando Gárgola perdió la oportunidad de continuar en el concurso y tuvo que quitarse la máscara.

¿Quiénes son los personajes de ¿Quién es la máscara? 2026?

La primera emisión presentó seis personajes que conquistaron el escenario con diferentes estilos musicales y personalidades. Estas fueron las actuaciones y las principales apuestas de los investigadores.

1. Carmela Tarantela

Carmela Tarantela fue la encargada de abrir la competencia con la canción “Mi buen amor”. Su presentación dejó las primeras pistas sobre su identidad y provocó las especulaciones de los investigadores.

Entre los nombres que mencionaron estuvieron María José, Mariana Treviño, Itatí Cantoral y Mariana Garza. Por su voz y personalidad, el personaje consiguió despertar la curiosidad desde el inicio.

2. Slash

El segundo personaje llegó con una presentación cargada de energía y rock. Slash interpretó “Oye mi amor” y puso a cantar al público, mientras los investigadores analizaban cada detalle de su actuación.

Las apuestas incluyeron a Miguel Layún, Aarón Mercury, Memo Ochoa y Alexis Ayala. Aunque las opciones fueron variadas, el personaje logró mantener su identidad en secreto durante esta primera aparición.

3. Patito Feo

Patito Feo sorprendió con una interpretación de “Doctor Psiquiatra”, canción que dio pie a nuevas teorías sobre la celebridad detrás del disfraz.

Los investigadores mencionaron a Roxana Castellanos, Michelle Vieth, Sofía Castro y Zuria Vega como posibles candidatas. Finalmente, el personaje consiguió el respaldo del público y avanzó a la siguiente fase.

4. Alex Loro

Con una imagen que recordó al cantante Alex Lora, vocalista de El Tri, Alex Loro llegó al escenario para interpretar “Triste canción de amor”.

Su apariencia, actitud y las pistas compartidas durante el programa hicieron que los investigadores consideraran a Alex Lora, Leonardo de Lozanne y Kunno Becker como posibles identidades.

El personaje consiguió mantener el misterio y recibió el respaldo de los investigadores para continuar en la competencia.

5. Fifi Ñera

La ternura también tuvo un lugar en el estreno gracias a Fifi Ñera, una perrita con apariencia de french poodle que interpretó “Superestrella”.

Su presentación llamó la atención de los panelistas, quienes propusieron los nombres de Angelique Boyer, Altair Jarabo, Camila Sodi y Sofía Reyes.

El público le otorgó una nueva oportunidad para permanecer en el programa, por lo que Fifi Ñera continuará bajo la máscara mientras los investigadores buscan descubrir su identidad.

6. Gárgola

Gárgola cerró la ronda de presentaciones con la canción “Que vuelvas”. Su personalidad y las pistas que compartió provocaron apuestas como Sergio Goyri, Sergio Sendel, Alberto Guerra y César Évora.

Sin embargo, el personaje no logró obtener el apoyo necesario para seguir en la competencia. Después de que los investigadores salvaron a Alex Loro y el público eligió a Fifi Ñera, Gárgola quedó fuera y tuvo que revelar quién era.

Gárgola se convirtió así en el primer personaje desenmascarado de esta emisión, con lo que concluyó una noche llena de especulaciones y sorpresas.

Carlos Rivera se despide de ¿Quién es la máscara?

Uno de los momentos más emotivos del estreno fue la aparición de Carlos Rivera, quien acudió al foro para despedirse de sus compañeros y del público.

El cantante explicó que debía apartarse de esta temporada para cumplir con sus compromisos musicales, entre ellos una gira pendiente. Su despedida marcó el cierre de su participación en esta edición y abrió una nueva etapa para el panel de investigadores.

La ausencia del intérprete representa un cambio importante para el programa, que apuesta por mantener el misterio y la interacción entre los investigadores como parte esencial de su formato.

¿Quiénes fueron salvados en el estreno de ¿Quién es la máscara? 2026?

La primera ronda de salvaciones dejó a tres personajes en el centro de la atención. Los investigadores decidieron salvar a Carmela Tarantela, mientras que el público eligió a Patito Feo para continuar.

Slash estuvo en riesgo de convertirse en el primer desenmascarado, pero Juanpa Zurita presionó el botón de salvación y cambió el rumbo de la noche.

Más adelante, los investigadores salvaron a Alex Loro y el público volvió a intervenir para darle una oportunidad a Fifi Ñera. Gárgola fue el personaje que finalmente quedó fuera de la competencia.

Con seis personajes presentados, nuevas teorías y la despedida de Carlos Rivera, ¿Quién es la máscara? 2026 comenzó una temporada en la que las voces, las pistas y las sorpresas serán fundamentales para descubrir quiénes se esconden detrás de cada disfraz.