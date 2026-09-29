Abelito habla sobre el acoso que sufrió su mamá en su fiesta de cumpleaños: “A mí no me tienen que pedir disculpas”

El creador de contenido Abelito se pronunció públicamente sobre la polémica generada durante su fiesta de cumpleaños, luego de que se difundieran videos en los que el influencer español Naim Darrechi bailara e interactuara de forma desmedida e inapropiada con su madre, Cristina Romero.

Por medio de sus redes sociales, el influencer compartió un video en donde habló sobre la situación que vivió su madre, además de expresar su descontento por los hechos. Junto con esto, el creador de contenido señaló que habló con su mamá y aseguró que ella se encontraba triste por los clips difundidos.

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¿Qué dijo Abeltio sobre el acoso que sufrió su mamá?

Durante la fiesta de cumpleaños del influencer celebrada el pasado 27 de septiembre, se compartieron videos de Naim Darrechi aproximándose por la espalda y realizando bailes inadecuados con Cristina Romero; madre del creador de contenido. Estos clips se volvieron virales y generaron la molestia de usuarios y del mismo Abelito quién se pronunció.

En su mensaje, Abelito rechazó que los involucrados intenten solucionar la controversia enviándole disculpas a él, enfatizando que la única afectada y a quien le deben respeto e indemnización moral es a su mamá. “A mí no me vengan a pedir disculpas. A mí no. A la que le deben de pedir disculpas es a mi mamá”, declaró categóricamente el influencer.

A pesar de que el influencer español emitiera disculpas en redes sociales justificando que no sabía que se trataba de la madre de Abelito, el cumpleañero cuestionó esa versión al señalar que se trataba de una convivencia íntima y exigió que no se normalice el acoso ni la falta de límites con su familia.

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