La Granja VIP: Ellos fueron los traicionados de la sexta semana de competencia

Las cosas se están poniendo muy intensas dentro de ‘La Granja VIP’, donde ninguno de los participantes se quiere ir, por lo que están haciendo todo tipo de estrategias para seguir en la competencia.

El día de ayer, Azalia ganó la Salvación, por lo que podía bajar de la placa de los nominados a uno de sus compañeros y subir a otro, pero en una dinámica del reality, es traición fue doble, por lo que cambió por completo el panorama para todos.

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¿Quiénes fueron los traicionados de la noche?

Azalia tuvo que tomar dos decisiones complicadas, la primera de ella fue salvar a su amigo ‘Mono’ Osuna, quien forma parte de su equipo y que no sorprendió a nadie.

Sin embargo, al momento de la traición tomó la decisión de ir por Niurka, algo que nadie esperaba, ya que le daba también el poder a la cubana de subir a una persona a la placa de nominados, quien finalmente fue Mónica Escobedo.

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Por lo que al final de la semana, los nominados son: Pimpinela Escarlata, Julio Camejo, Kevyn ‘Bicolor’, Niurja y Mónica Escobedo.

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