Mono Osuna no se guarda nada contra Ivonne Montero en La Granja VIP: “Yo piso cabezas”

La competencia en La Granja VIP sumó un nuevo enfrentamiento después de que Mario “Mono” Osuna e Ivonne Montero expusieran sus diferencias durante La Asamblea. La actriz cuestionó la actitud de su compañero, mientras que el exfutbolista defendió su carácter competitivo y dejó claro que no piensa moderar su estrategia cuando se trate de ganar.

El momento más polémico llegó cuando Mono Osuna explicó cómo enfrenta los desafíos dentro del reality y lanzó una frase que marcó su discusión con Ivonne Montero: “A la hora de competir, yo piso cabezas”.

¿Por qué se enfrentaron Mono Osuna e Ivonne Montero?

El conflicto comenzó cuando Mono Osuna tomó la palabra para explicar por qué todavía no confía plenamente en Ivonne Montero. Aunque reconoció que la actriz ha mantenido una convivencia tranquila y ha tenido una buena participación en el programa, aseguró que aún tiene dudas sobre la autenticidad de su comportamiento.

El deportista señaló que su compañera ha mostrado diferentes facetas durante su estancia en la granja, desde su interés por elaborar pulseras hasta el cariño que demuestra por los animales y su relación con otros participantes, como Mónica. Sin embargo, consideró que su experiencia como actriz podría ayudarla a convencer a los demás.

El pndjo del mono dijo que acabaría con Ivonne hoy en el cara a cara 🤦🤡 y lo que fue, es ser un tipo tan estúpi2 que sus argumentos para escoger a Ivonne dan risa! Y ella le dijo verdades! No titubeo! Lástima que se friseo en live y no pude grabarla #LaGranjaAzamblea https://t.co/4aQwa5vw9j — Daniela ⭐⭐ (@danielagom32) October 15, 2026

“Me pareces una persona muy educada, no te metes en problemas. Creo que has tenido una buena actuación en La Granja, pero todavía no termino de creerte”, expresó Mono Osuna durante la asamblea.

El granjero también sostuvo que, aunque Ivonne puede ganarse la confianza de sus compañeros, él todavía no está convencido de sus intenciones. Además, señaló que el hecho de que ella no hubiera pasado por una nominación era otro motivo para ponerla a prueba.

Por su parte, Ivonne Montero rechazó que su comportamiento fuera una actuación y defendió que las características mencionadas forman parte de su personalidad. La actriz se describió como una mujer reservada, observadora, disciplinada y cercana a los animales.

“Soy una persona honesta, noble, transparente en el sentido de que lo que ves en mí es lo que es”, respondió. También aseguró que no tenía inconveniente en recibir una nominación si esa era la decisión de su compañero.

Ivonne Montero cuestiona la humildad de Mono Osuna

Cuando llegó su turno de nominar, Ivonne Montero eligió a Mono Osuna y explicó que su opinión sobre él había cambiado durante la convivencia. La actriz recordó un episodio en el que, según relató, el deportista se sumó a un regaño que ella había recibido y afirmó que otras situaciones posteriores terminaron por modificar la percepción que tenía de él.

Uno de los aspectos que más le reprochó fue su actitud frente a los demás. Ivonne reconoció la trayectoria deportiva de su compañero, pero consideró que su comportamiento dentro del programa no correspondía con la imagen que esperaba de alguien que puede ser un referente para niños y jóvenes.

“Yo te reconozco como un gran deportista, eres imagen a seguir de muchísimas personas, de muchísimos niños y la humildad tiene mucho que ver”, manifestó la actriz.

La participante también afirmó que había dejado de admirarlo porque, desde su perspectiva, el éxito y la seguridad con los que se mostraba habían cambiado su manera de relacionarse con el resto de los granjeros.

“De repente te sobrepasaste, te engrandeciste, se te fue de las manos esta postura y entonces dejé de admirarte”, agregó Ivonne Montero.

Mono Osuna defiende su estrategia: “Yo piso cabezas”

Lejos de retractarse, Mono Osuna respondió que sabe que sus capacidades físicas y su experiencia en las pruebas lo convierten en un rival difícil de vencer. El deportista sostuvo que su desempeño puede incomodar a otros participantes y defendió la seguridad con la que enfrenta cada desafío.

“Es evidente que soy una amenaza en los juegos, eso lo tengo muy claro. A la gente le incomoda el éxito ajeno”, declaró durante el intercambio.

Después, el exfutbolista reafirmó su postura con una de las frases más fuertes de la discusión: “Durante mucho tiempo he competido. Me dedico a esto y a la hora de competir yo piso cabezas. Yo piso cabezas, voy con todo”.

La respuesta provocó una nueva intervención de Ivonne Montero, quien insistió en que la humildad no está peleada con el talento ni con los buenos resultados. La actriz señaló que también tiene experiencia en el deporte de alto rendimiento y defendió la importancia de conservar esa cualidad incluso en escenarios de máxima exigencia.

Mono, en cambio, aclaró que La Granja VIP no funciona como una competencia deportiva convencional, sino como un reality en el que los participantes deben combinar habilidades, destreza y distintas estrategias para avanzar.

“Este no es un deporte, es un reality show donde hay juegos de habilidad y destreza”, explicó el granjero, quien también reconoció que las herramientas que utiliza cada concursante pueden generar opiniones encontradas.

El enfrentamiento dejó al descubierto las diferencias entre ambos participantes: mientras Ivonne Montero considera que la humildad es fundamental para mantener la admiración de los demás, Mono Osuna apuesta por una actitud competitiva sin reservas para mantenerse en la lucha dentro de La Granja VIP.