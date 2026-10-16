Junior H aclara los rumores sobre su estado de salud, tras rumores de que tiene una delicada enfermedad

El cantante Junior H, ha estado en el centro de la polémica desde hace algunos días, por los rumores sobre de su estado de salud que se han hecho virales en las redes sociales.

En medio de la polémica, Junior H tomó la polémica decisión de publicar un mensaje, donde habló de su estado de salud y agradeció las muestras de apoyo que ha recibido en medio de los rumores que están rodeando su vida.

“Estoy bien, gracias a Dios. A todos los que se han preocupado de corazón, gracias por sus mensajes y cariño”

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¿Cómo comenzó la polémica de Junior H?

Los rumores sobre el estado de salud del cantante, arrancaron por un supuesto encuentro sexual de Junior H con una mujer que podría ser portadora de SIDA, el video se publicó en la plataforma de TikTok, aunque la información nunca ha sido confirmada.

¿Qué ha dicho Junior H sobre la polémica que lo rodea?

Junior H usó sus redes sociales para poder aclarar que su apariencia física es por algunas decisiones que ha tomado para poder cuidar de su salud, aunque no ha revelado más detalles sobre el tema.

Sin embargo, también aprovechó para quejarse de la forma en que las redes sociales, usan temas personales para causar especulaciones, más cuando se está hablando sobre la salud de una persona.

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“Lo triste no es lo que se pueda decir de mí, sino la facilidad con la que hemos normalizado hablar y burlarnos de situaciones que para otras personas y familias representan verdaderas batallas"

Para cerrar, el cantante de corridos tumbados, ha expresado que existen personas que enfrentan enfermedades complicadas, por lo que pide a sus fans a evitar burlas.

"Allá afuera hay gente luchando por su vida, mientras otros hacen de la salud ajena un chiste”.

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