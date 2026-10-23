Héctor Parra hace sorprendente revelación sobre su hija, Alexa Hoffman

Desde el Reclusorio Oriente, el actor Héctor Parra sorprendió al conceder una entrevista para el programa de espectáculos ‘Ventaneando’, donde se encuentra detenido desde el 2021.

El actor está cumpliendo una sentencia por los delitos de abuso sexual y corrupción de menores, esto en contra de su hija, Alexa Hoffman, por lo que tiene una condena de más 10 años de prisión.

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¿Cuál fue la revelación que hizo Héctor Parra?

En la entrevista que concedió Héctor Parra, reveló que estar el tiempo que ha estado en el Reclusorio Oriente, ha sido muy complicado, pero que saber que en realidad es inocente, lo mantiene en paz.

"Es difícil, hay momentos muy difíciles, estar privado de la libertad es difícil. Una de mis fortalezas es saberme inocente de tantas bajezas que me inventaron. Tengo fe en la justicia"

Sin embargo, el momento que más sorprendió de la entrevista, fue cuando reveló que ya había perdonado a su hija, Alexa Hoffman, quien fue la persona que hizo las acusaciones en su contra.

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"La tengo perdonada, es mi hija, la quiero, me duele que la hayan puesto en carne de cañón"

¿Cuál es la sentencia que recibió Héctor Parra?

El actor fue sentenciado a más de 13 años de prisión en 2024, pero luego de una resolución que salió a su favor, la condena bajó a 12 años, los cuales está pagando en el Reclusorio Oriente.

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