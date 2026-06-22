MasterChef México 24/7: Daniela Parra rompe en llanto por la eliminación de Pablo Villagrán

El día de ayer, domingo 21 de junio, se llevó a cabo una eliminación más de MasterChef México 24/7, donde salió Pablo Villagrán, situación que afectó mucho a Daniela Parra.

Recordemos que, los jóvenes han estado envueltos en una fuerte polémica por la cercanía que han mostrado, tema que ha desatado rumores de que tienen algo más que una amistad.

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Daniela Parra está destrozada por la salida de Pablo Villagrán

Este domingo 21 de junio, durante la competencia de eliminación, tanto Daniela Parra y Pablo Villagrán formaron parte de los participantes que estaban en riesgo de salir de la competencia.

Finalmente, el trabajo hecho por el joven no logró convencer a los chefs Zahie Téllez, Adrián Herrera, Alfonso Cadena, por lo que terminó saliendo del reality.

Ante la salida de Pablo Villagrán, su amiga Daniela Parra aseguró que no se sentía del todo bien e incluso comentó:

“Me duele el alma”

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Por su parte, Pablo Villagrán decidió acercarse a su gran amiga para animarla a seguir adelante en la competencia.

“Échale ganas, vas a ganar”.

Finalmente, la hija del actor Héctor Parra habla sobre esta eliminación y su sentir:

“Pero si estás viendo esto, quiero que sepas que te llevo en el corazón siempre. No hay nada que te haya querido decir que no te haya dicho. Y tú más que nadie sabe todo lo que se vive aquí. Yo ya sabía que esto iba a pasar. O se iba él o me iba yo, pero iba a pasar eventualmente. Y no sé por qué me está doliendo tanto. Bueno, sí sé. Lo peor es que sí sé”

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