Héctor Parra podría quedar en libertad, mientras Daniela Parra participa en MasterChef 24/7

Desde hace varias semanas, Daniela Parra decidió aceptar el reto de participar en MasterChef 24/7, reality que ha estrenado formato y que ha representado un fuerte reto para la joven, quien siempre ha estado a lado de su padre.

Mientras Daniela Parra está mostrando su mejor versión en la competencia, su padre, quien se encuentra privado de la libertad, podría dar un gran avance en su caso y posiblemente salir de prisión.

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¿Héctor Parra va a quedar en libertad?

En diferentes medios de comunicación, se ha mencionado que el actor podría quedar en libertad en los próximos días y darle la sorpresa a su hija. Actualmente, Héctor Parra cumple su condena en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de la Ciudad de México, esto por los cargos de corrupción de menores agravado y abuso sexual.

Aunque Daniela Parra se encuentra en competencia, fue su novio Diego Hopster, quien decidió compartir con el público esta situación, donde la defensa del actor espera un fallo a su favor, lo que cambiaría su situación legal.

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“Dios le va a dar la oportunidad de volver a vivir, de volver a experimentar, de volver a agradecer desde lo más sencillo. Eso es lo que le va a regalar Dios a mi suegro cuando salga, que yo sé que va a ser muy, muy, muy pronto. Puede suceder cualquiera de estos días”

Además, la pareja de la joven compartió que Héctor Parra se encuentra un poco molesto con Daniela, ya que no ha entregado todo en el reality.

"Mi suegro estaba triste porque decía no haber visto el mejor desempeño de mi güera, no estar viendo la mejor versión de mi Dani, y le dije: 'Héctor, perdón, las mismas palabras que estás diciendo de Dani aplican para ti’”

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