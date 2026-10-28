¿Muere vocalista de Bronco?; sufrió graves quemaduras

Hace una hora se reveló que el vocalista de ‘El Bronco y su Banda’, Brayan Vela, había resultado con varias quemaduras, al estar en el incendio de una fábrica de solventes de León de Guanajuato.

El cantante estaba en el lugar, pues también trabajaba en el sitio, por lo que tuvo que ser trasladado al hospital, los hechos ocurrieron el pasado viernes 23 de octubre de 2026, en la colonia San Nicolás de la ciudad mencionada.

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¿Qué pasó con el cantante ‘El Bronco y su Banda’?

El cantante estaba en el lugar, cuando el fuego comenzó, algunos testigos que estaban el sitio, revelaron que el cantante logró salir corriendo de la fábrica, pero ya iba con lesiones de gravedad, por lo que comenzó a pedir ayuda a los vecinos de la zona.

Por esa razón, una mujer que pasaba le cubrió la cara con una cobija, antes de la llegada de los cuerpos de emergencia a la zona del incendio. Sin embargo, elementos de Protección Civil del municipio, han revelado que el vocalista, tiene quemaduras en el 80 por ciento de su cuerpo, las cuales son de segundo y tercer grado.

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Familiares del cantante piden ayuda para su tratamiento

Al confirmarse la gravedad de sus lesiones, los familiares del joven cantante han solicitado apoyo económico para poder cubrir los gastos de su tratamiento y recuperación. Han pedido hacer la verificación de los datos antes de brindar cualquier apoyo.

Finalmente, han expresado en redes sociales el apoyo al joven, quien está viviendo un proceso muy complicado tras el accidente que tuvo.

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"Brayan Ezequiel Vela, joven leonés y vocalista de El Bronco y su Banda, se encuentra delicado de salud tras el incendio en una fábrica de solventes en León. Hoy pedimos una oración por su recuperación. ¡Fuerza, Brayan! Tu historia y tus sueños aún tienen mucho por delante"

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