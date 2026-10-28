Rodada de las Ánimas 2026 en Mérida: horario, ruta y punto de salida

La Rodada de las Ánimas 2026 se realizará este miércoles 28 de octubre en Mérida, como parte de las actividades del Festival de las Ánimas.

El recorrido en bicicleta incluirá una visita al Cementerio General, donde los participantes conocerán historias relacionadas con mausoleos y personajes de la capital yucateca.

La actividad comenzará a las 20:00 horas en el Parque de la Ermita, ubicado sobre la calle 66, entre la calle 77 y sus inmediaciones.

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Desde ahí, los ciclistas avanzarán rumbo al camposanto para participar en una jornada que combina las tradiciones del Día de Muertos con la promoción del uso de la bicicleta.

¿Cuál será la ruta de la Rodada de las Ánimas?

El recorrido comenzará en el Parque de la Ermita y continuará sobre la calle 66 hasta llegar al Cementerio General de Mérida.

Durante la visita al panteón, se realizarán paradas en distintos puntos para compartir relatos sobre mausoleos y personajes vinculados con la historia de la ciudad.

Después de esta actividad, los participantes saldrán por la calle 90, cruzarán hacia la calle 81 A y continuarán sobre la calle 81. El último tramo será por la calle 66, para regresar al punto de partida, en el Parque de la Ermita.

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¿Se puede participar sin bicicleta propia?

Las personas que no cuenten con una bicicleta podrán rentar una para sumarse a la rodada. La actividad también busca generar conciencia sobre el respeto a quienes utilizan este medio de transporte y recordar a los ciclistas que han perdido la vida en siniestros viales.

De esta manera, la Rodada de las Ánimas forma parte de las actividades del Festival de las Ánimas 2026 en Mérida, con una propuesta que combina la memoria de la ciudad, las tradiciones del Día de Muertos y la cultura ciclista.