La Mansión VIP 2: Ellos son los nuevos habitantes del reality de HotSpanish

Todo parece indicar que la espera está a punto de llegar a su final, pues se reveló que la segunda temporada de ‘La Mansión VIP’, el reality del creador de contenido HotSpanish. Recordemos que, la primera edición fue un fenómeno en las redes sociales, ya que tuvo la participación de grandes figuras.

Por ese motivo, la segunda temporada ha comenzado a generar muchas expectativas entre los fans, quienes están a la espera de conocer a los nuevos participantes y las dinámicas que van a hacer para luchar por el millonario premio.

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¿Cuándo arranca la segunda temporada de La Mansión VIP?

La segunda temporada de ese reality, va a comenzar el próximo 8 de noviembre del 2026. Por medio de un video, donde aparece el influencer conocido como HotSpanish revisando documentos, fotografías y una pizarra en donde todo parece indicar que se van a definir los nombres de los próximos participantes.

En el clip se puede observar a un personaje enmascarado, donde se le hace una pregunta sobre el programa, a lo que el influencer respondió: “Nunca me fui”.

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Por el momento, no se ha presentado la lista definitiva de los integrantes que van a formar parte de la segunda temporada, aunque ya comenzó una dinámica con los seguidores para que propongan a las personalidades que les gustaría ver en reality.

¿Cómo votar para elegir a los participantes de ‘La Mansión VIP 2’?

Para poder participar es necesario ingresar al sitio https://lamansionvip.com/, debes de registrar tu nombre, usuario o enlace del perfil de Instagram de los candidatos. Se pueden ingresar hasta tres opciones.

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