Depresión Tropical Veinte-E provoca lluvias intensas en Guerrero y Oaxaca informa el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que durante la mañana de este miércoles se desarrolló la depresión tropical Veinte-E frente a las costas del Pacífico mexicano, sistema que mantiene bajo vigilancia a entidades del sur del país debido a las condiciones de lluvia, viento y oleaje que puede generar.

A las 09:00 horas, tiempo del centro de México, el fenómeno se encontraba a unos 455 kilómetros al sur-sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y a 655 kilómetros al sureste de Manzanillo, Colima.

El sistema registraba vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora, con rachas de hasta 75 km/h, mientras avanzaba hacia el oeste-noroeste a una velocidad aproximada de 13 km/h.

De acuerdo con el SMN, la circulación de veinte-E provocará lluvias intensas de entre 75 y 150 milímetros en distintas regiones de Guerrero y Oaxaca.

Guerrero y Oaxaca tendrán lluvias intensas y oleaje elevado

Las precipitaciones más importantes se esperan en el norte, este y la zona costera de Guerrero, así como en el oeste, centro y suroeste de Oaxaca.

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Además, las costas de ambas entidades registrarán vientos sostenidos de entre 30 y 40 km/h, con rachas que podrían alcanzar entre 50 y 70 km/h.

El pronóstico también contempla oleaje de 2 a 3 metros de altura en las costas de Guerrero y Oaxaca, por lo que las autoridades mantienen vigilancia sobre las condiciones marítimas.

Tormenta tropical Isaias también genera lluvias en el Golfo de México

El SMN reportó además la presencia de la tormenta tropical Isaias en el Golfo de México. A las 09:00 horas, el sistema se ubicaba aproximadamente a 395 kilómetros al este-noreste de Cabo Rojo, Veracruz, y a 420 kilómetros al oeste-noroeste de Progreso, Yucatán.

Isaias presentaba vientos máximos sostenidos de 75 km/h, con rachas de hasta 95 km/h, y se desplazaba hacia el este-noreste a 13 km/h.

Sus efectos incluyen lluvias intensas en Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán, además de precipitaciones muy fuertes en la costa de Tamaulipas y lluvias fuertes en el norte de Quintana Roo.

También se prevén vientos de hasta 70 km/h y oleaje de 2 a 3 metros en costas de Veracruz y Tabasco.

#AvisoMeteorológico Se formó la #DepresiónTropical Veinte-E frente a costas del #Pacífico mexicano. Toda la información se encuentra en https://t.co/RxdovavJeb https://t.co/4DiJ4128S9 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 7, 2026

SMN pide extremar precauciones por posibles inundaciones

La interacción de ambos sistemas meteorológicos podría incrementar los riesgos en zonas vulnerables. Entre los posibles efectos se encuentran deslaves, aumento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en áreas bajas.

Ante este panorama, el SMN y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) recomendaron a la población mantenerse informada mediante los avisos oficiales y atender las indicaciones de Protección Civil, especialmente en las regiones donde se esperan las mayores acumulaciones de lluvia y condiciones marítimas adversas.

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