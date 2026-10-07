Adulta mayor pierde la vida dentro de un automóvil en El Carmelo, Campeche

Una mujer de la tercera edad perdió la vida mientras se encontraba dentro de un automóvil familiar, en el fraccionamiento Justo Sierra, de la colonia El Carmelo.

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Los hechos ocurrieron en la calle 14 entre 19, donde la mujer comenzó a sentirse mal y fue abordada al automóvil por sus familiares; sin embargo, posteriormente dejó de reaccionar, por lo que solicitaron apoyo al número de emergencias.

Al sitio acudieron elementos policiacos y paramédicos del Sector Salud, quienes confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales; ante esto, el área fue acordonada y quedó bajo resguardo en espera de la llegada de personal de la Fiscalía General del Estado para las diligencias correspondientes.

JGH