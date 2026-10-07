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Campeche / Sucesos

Adulta mayor pierde la vida dentro de un automóvil en El Carmelo, Campeche

Una mujer mayor murió dentro de un vehículo familiar en El Carmelo, Campeche. Paramédicos confirmaron su muerte y agentes resguardaron la zona en espera de personal de la Fiscalía.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

7 de oct de 2026

1 min

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La mujer comenzó a presentar malestares físicos en el lugar de los hechos.
La mujer comenzó a presentar malestares físicos en el lugar de los hechos. / Dismar Herrera

Una mujer de la tercera edad perdió la vida mientras se encontraba dentro de un automóvil familiar, en el fraccionamiento Justo Sierra, de la colonia El Carmelo.

Un choque por alcance entre dos motocicletas dejó como saldo dos personas con lesiones leves.

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Los hechos ocurrieron en la calle 14 entre 19, donde la mujer comenzó a sentirse mal y fue abordada al automóvil por sus familiares; sin embargo, posteriormente dejó de reaccionar, por lo que solicitaron apoyo al número de emergencias.

Al sitio acudieron elementos policiacos y paramédicos del Sector Salud, quienes confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales; ante esto, el área fue acordonada y quedó bajo resguardo en espera de la llegada de personal de la Fiscalía General del Estado para las diligencias correspondientes.

JGH

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