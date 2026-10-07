Detienen a pareja con arma y drogas durante operativo en Puerto Cancún

Luego del operativo policíaco que se registró la tarde de ayer frente al centro comercial de Puerto Cancún, la Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmó la detención del conductor de una camioneta, marca Jeep, por la portación de un arma de fuego y la posesión de drogas.

El presunto involucrado en actividades de narcomenudeo, identificado como Armando “N”, fue evidenciado en días pasados en un video, cuando amenazó con una pistola a otro conductor, por un aparente altercado vial.

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En el operativo de Puerto Cancún, los policías estatales reportaron la detención de Armando “N” y de Johanna Elizabeth “N”, luego de ser sorprendidos manipulando diversas dosis de marihuana la tarde del martes, cuando estaban cerca de una camioneta estacionada.

De acuerdo al reporte de la corporación, el ahora detenido intentó abordar la camioneta y la mujer trató de retirarse caminando hacia el centro comercial.

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En una revisión, los elementos encontraron 46 porciones de marihuana, 22 dosis de la droga conocida como cristal y una pistola, calibre .380, con seis cartuchos útiles. Además, procedieron al aseguramiento de la camioneta, marca Jeep, tipo Grand Cherokee, de color negro, con placas de Chihuahua.

La pareja detenida se encuentra bajo investigación en la Fiscalía Especializada en Combate del Delito de Narcomenudeo.