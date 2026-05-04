Lupita Villalobos le manda mensaje de apoyo a Kim Shantal en La Mansión VIP

La rivalidad entre Lupita Villalobos y Kim Shantal ha dado un giro inesperado. Tras meses de tensiones, polémicas por sus matrimonios y una pelea de boxeo cancelada, Lupita sorprendió a los seguidores del reality "La Mansión VIP" al enviar un emotivo mensaje de apoyo a su excontrincante a través del "super chat" de la casa.

Este mensaje se volvió tendencia entre los seguidores de ambas creadoras de contenido, esto principalmente por la pelea que iban a tener en Supernova Genesis 2026, combate que se canceló por problemas de salud que presentó Lupita. Sin embargo; ahora Villalobos ha mostrado respeto en el reality show.

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¿Qué le dijo Lupita Villalobos a Kim Shantal en La Mansión VIP?

El pasado 3 de mayo de 2026, mientras los participantes de la casa interactuaban con el público, apareció un mensaje firmado por Lupita Villalobos. En él, la integrante de "Las Alucines" dejó de lado los rencores y las "funas" previas para motivar a Kim Shantal en su camino por la competencia.

“Kim Shantal, tu esencia es la clave de tu éxito y lo sabes muy bien, sigue así. Recuerda lo que un día me dijiste: 'Por el público, por la gente', tú sabes bien qué hacer. Y vas a ser mi amiga aunque no quieras. Con cariño, Lupita Villalobos”. indicaba el mensaje de Villalobos a su ex rival.

Lupita Villalobos le manda un mensaje a Kim shantal, ni parece que hace nada se iban a romper la madr4 y ahora ambas están obligando a la otra a ser amigas 😭🩷✨



#LaMansionVip pic.twitter.com/3YSdrqpeA3 — Marialex (@iMarialex) May 3, 2026

Actualmente, Kim Shantal es una de las participantes más fuertes en el reality de HotSpanish, donde ha tenido que lidiar con la entrada de nuevos integrantes y la presión del encierro. El mensaje de Villalobos fue recibido como una validación de su "esencia" frente a las críticas constantes que Kim suele recibir por su estilo de juego en los reality shows.

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