Alfredo Adame acusa de “incongruencias” la victoria de Sol León en La Mansión VIP

El final de “La Mansion VIP” sigue dando de qué hablar, y es que, Alfredo Adame, quien obtuvo el cuarto lugar de la competencia, levantó la voz para acusar públicamente la existencia de "incongruencias" y falta de transparencia en la gran final que coronó a la empresaria Sol León como ganadora de los 2 millones de pesos.

El actor aprovechó un reciente encuentro con la prensa en donde compartió su opinión sobre el final del reality show transmitido por YouTube y creado por el influencer HotSpanish. Adame cuestionó abiertamente la lógica de las votaciones en vivo, exponiendo por qué los números finales no le cuadran en absoluto.

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¿Por qué Alfredo Adame cuestiona la victoria de Sol León?

El actor y conductor fundamenta sus sospechas en el flujo de donaciones y el comportamiento del público en los momentos cumbre de la transmisión. De acuerdo con sus declaraciones, los números cambiaron de forma drástica y poco natural cuando fue eliminado del reality.

El exboxeador argumenta que, durante los últimos 12 días del show, él mantenía una clara ventaja en el apoyo económico digital, registrando una proporción estimada de 10 "SuperChats" a su favor por cada 5 o 3 que recibía Sol León. Adame detalló que el livestream de la final tenía una audiencia de 4.2 millones de usuarios conectados.

Sin embargo, en el instante exacto en que la producción anunció que él quedaba fuera en la cuarta posición, la audiencia se desplomó de golpe a 1.2 millones. Para el conductor, este repentino bajón demuestra que la mayoría de los espectadores interactivos estaban ahí para darle su apoyo.

Posibles conflictos de intereses con marcas patrocinadoras

Adame calificó como "inadecuado" e "incongruente" el hecho de que Sol León pudiera competir directamente como habitante de la casa cuando, al mismo tiempo, su propia y famosa marca de fajas e insumos estéticos operaba como una de las principales patrocinadoras del reality show.

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A pesar del descontento generalizado de Adame y de Niurka Marcos tras ser la primera eliminada; el productor HotSpanish ha salido a defender la legitimidad de su proyecto. El creador de contenido negó tajantemente cualquier tipo de trampa y aseguró que la victoria de la empresaria sinaloense fue auténtica.

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