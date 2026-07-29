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Conciertos en Mérida: Camilo pospone su presentación y anuncia nueva fecha en 2027

El cantante colombiano Camilo ya no se presentará en concierto en Mérida en el mes de septiembre.

Por Redacción Por Esto!

29 de jul de 2026

1 min

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Concierto de Camilo en Mérida ya tiene nueva fecha tras ser reprogramado
Concierto de Camilo en Mérida ya tiene nueva fecha tras ser reprogramado / Especial

Los seguidores de Camilo en Yucatán tendrán que esperar algunos meses más para verlo en vivo. A través de un comunicado oficial, los organizadores informaron que el concierto del cantante colombiano en Mérida, originalmente programado para el 18 de septiembre de 2026 en el Foro GNP, fue reprogramado.

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De acuerdo con el aviso, la nueva fecha del espectáculo será el 27 de febrero de 2027, manteniéndose como sede el Foro GNP de Mérida.

Los organizadores precisaron que los boletos adquiridos para la fecha original seguirán siendo válidos, por lo que los asistentes no tendrán que realizar ningún trámite o cambio para ingresar al evento en la nueva fecha.

Asimismo, se informó que quienes prefieran no asistir al concierto reprogramado podrán solicitar el reembolso de sus entradas a través de la plataforma de eTicket. El proceso podrá realizarse mediante el apartado de ayuda y contacto disponible en el sitio oficial de la boletera.

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En el comunicado no se dieron a conocer las razones por las que el concierto fue reprogramado.

La información fue difundida de manera conjunta por las empresas organizadoras y promotoras del evento, quienes agradecieron la comprensión del público e invitaron a los asistentes a conservar sus boletos para la nueva fecha.

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