De nueva cuenta Gomita acaparó la atención en redes sociales, pues muchos usuarios de las plataformas digitales han mostrado su preocupación por la apariencia de la influencer.

Hace poco, la famosa decidió compartir un video en la plataforma de Tik Tok, donde reveló los detalles de su rutina para el cuidado de su piel; sin embargo, los comentarios se centraron en la apariencia que tiene Gomita, lo que prendió las alarmas.

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¿Qué ha dicho Gomita sobre su apariencia física?

Muchos señalaron que el rostro de la influencer se ve muy delgado y las líneas de expresión se notan mucho. Incluso, se puede leer en los comentarios que sus seguidores quieren saber lo qué realmente pasa con Gomita.

Después de unas cuantas horas, fue la propia Gomita quien decidió compartir un mensaje con su público y mencionó que su apariencia no debe de ser preocupación, aunque agradeció los mensajes de sus fans.

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"Yo las veo súper traumadas con mis líneas de expresión, justo las de aquí, pero a mí es algo que me gusta, o sea, a mí me han ofrecido de que miles de veces inyectarme aquí rellenos para que se me quiten estos surcos o que me jalen acá, ¡no!"

Finalmente, aseguró que actualmente ya hizo las paces con ella misma y su apariencia.

"Siento que mi sonrisa es bonita, me encanta esta parte de aquí porque yo era súper cachetona, tengo liposucción en esta parte de aquí, me hicieron las incisiones en esta parte de aquí, me hicieron lipo aquí en la cara; entonces yo ya me hice muchas modificaciones, así que relájense".

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