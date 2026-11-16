La aerolínea estadounidense United Airlines enfrentó una interrupción generalizada en sus sistemas informáticos que provocó la paralización temporal de despegues, así como múltiples retrasos y cancelaciones en distintos aeropuertos del país; generando caos entre los viajeros.

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El incidente, que encendió las alarmas entre miles de pasajeros, obligó a la compañía a dejar varias aeronaves en tierra mientras sus equipos técnicos trabajaban a contrarreloj para solucionar el fallo operativo. A través de un comunicado oficial difundido en sus canales digitales.

"Nos disculpamos sinceramente por las molestias. Estamos al tanto de la interrupción generalizada del sistema, y nuestros equipos están trabajando arduamente para restablecer el servicio lo antes posible". escribió la aerolínea por medio de sus canales oficiales.

United Airlines pide disculpas por las afectaciones. / X: @united

Ante la magnitud del problema y el desconcierto en las terminales aéreas, la empresa solicitó a los viajeros mantenerse en contacto directo para recibir actualizaciones en tiempo real y recomendó monitorear el estado de cada itinerario a través de la aplicación oficial o en su sitio web.

Hasta el momento, los equipos técnicos continúan estabilizando los servidores centrales para normalizar por completo la red de vuelos y mitigar el impacto residual en las conexiones de los usuarios.

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