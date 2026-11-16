Tres hombres quedaron en prisión preventiva y una mujer bajo medidas cautelares tras ser detenidos en un cateo por presunta venta de drogas en la comisaría de Libre Unión, perteneciente al municipio de Yaxcabá.

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Los implicados, identificados como Natividad P.M., Sergio P.M., Reyes Lorenzo D.M. y Elisa Ruselvi M.P., se encontraban dentro del inmueble cuando las autoridades ejecutaron la orden judicial. En el sitio se les señaló por posesión de metanfetaminas y marihuana con fines de comercio.

Durante la audiencia correspondiente a la causa penal 95/2026, la Fiscalía General del Estado solicitó que los cuatro fueran vinculados a proceso por delitos contra la salud. Sin embargo, los detenidos pidieron la duplicidad del término constitucional, por lo que un juez definirá su situación jurídica en los próximos días.

Mientras se resuelve el proceso, la autoridad judicial ordenó que los tres hombres permanezcan en prisión preventiva. Por su parte, Elisa Ruselvi M.P. llevará su proceso en libertad condicionada, por lo que deberá pagar una garantía económica de $2,000 pesos, acudir a firmar cada quince días ante el Ministerio Público, y tiene prohibido acercarse al predio cateado o salir de Yucatán.

JGH