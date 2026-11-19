Luis de Llano se encuentra en medio de una fuerte controversia, después de que se diera a conocer que el juzgado se encuentra vigilando al productor para que cumpla con la sentencia que le fue dictada.

Después de pedir una disculpa pública se sabe que las autoridades la rechazaron y se le ordenó quitarla de la plataforma de YouTube. Pero eso no fue todo, ya que se le impuso 36 horas adicionales de arresto por no cumplir con las órdenes judiciales, esto fue notificado por el equipo legal de Sasha Sokol.

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¿Qué está pasando con Luis de Llano?

Según el comunicado de la cantante, la situación fue notificada el pasado martes 17 de noviembre, donde se revela que la disculpa hecha por Luis de Llano, no cumple con lo dictado en la sentencia, por lo que se pide hacer una nueva siguiendo los requerimientos dictados por la jueza.

Se detalló que el productor recibió 13 requerimientos que debe cumplir, según la resolución. Presentó más de 30 escritos, apelaciones y juicios de amparo, los cuales tenían el objetivo de frenar o modificar la sentencia en su contra.

“El juzgado rechazó la disculpa pública de Luis de Llano, ya que no cumple con lo ordenado en la sentencia”

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La nueva disculpa debe de ajustarse al contenido y las condiciones que estableció la autoridad. Finalmente, se aseguró que la disculpa pública es una medida de reparación por los hechos que fueron comprobados en el proceso.

Los abogados de Sasha Sokol, han afirmado que dar una disculpa en los términos establecidos por la ley, no llevaría a Luis de Llano a prisión.

“El juzgado ha tenido que requerirle en 13 ocasiones el cumplimiento de la sentencia y recurrir nuevamente a medidas de apremio ante su resistencia”

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