La Catedral de Campeche alertó a la comunidad parroquial y al público en general sobre personas que recorren viviendas ofreciendo comida y solicitando anticipos de dinero, bajo el argumento de que las ventas son a beneficio del templo o del párroco Efraín Rosales Centeno, actividad que fue desmentida mediante un comunicado oficial.

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A través de sus redes sociales, la iglesia informó que detectó esta forma de operar y aclaró que dichas actividades no están autorizadas ni cuentan con el respaldo de la parroquia.

En el aviso, la Catedral precisó que cualquier venta de comida que se realice a beneficio del templo se lleva a cabo exclusivamente en los atrios de la iglesia, por lo que pidió a los ciudadanos desconfiar de quienes acudan directamente a sus domicilios para ofrecer alimentos y solicitar pagos anticipados.

La Catedral aclaró que no autorizó las ventas de comida a domicilio.

Asimismo, exhortó a la población a no entregar dinero ni realizar anticipos a personas que se presenten en nombre de la Catedral o de su párroco, además de reportar cualquier ofrecimiento a través de los medios oficiales de la parroquia.

La advertencia busca evitar que más personas sean sorprendidas mediante este tipo de ofrecimientos, que utilizan el nombre de la institución religiosa para solicitar recursos económicos sin autorización.

JGH