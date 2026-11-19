La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena habría inhabilitado al tercer regidor de Tulum, Eliazar Más Kinil, para buscar cargos al interior del partido o de elección popular, luego de la polémica generada por la difusión de fotografías y videos en los que aparece a bordo de un jet privado, con ropa de alta gama y durante viajes al extranjero.

Noticia Destacada Desplegaron operativo de seguridad en la zona arqueológica de Tulum y el Parque del Jaguar

La sanción representa una nueva consecuencia para el funcionario del Ayuntamiento de Tulum, quien desde junio pasado enfrentó cuestionamientos públicos por las imágenes difundidas en sus redes sociales y retomadas por distintos medios de comunicación. Tras la controversia, Más Kinil ofreció disculpas públicas y sostuvo que los gastos de sus viajes fueron cubiertos con recursos personales y no del erario.

En junio, la comisión partidista ya había abierto el expediente CNHJ-QROO-350/2026 y aplicado medidas cautelares al regidor, al considerar que sus exhibiciones públicas podían contravenir los principios de austeridad promovidos por Morena. Ahora, la nueva determinación le impediría buscar nuevas posiciones políticas bajo las siglas del partido o participar en futuras elecciones como candidato de esta organización.

La decisión contra el funcionario de Quintana Roo forma parte de una serie de sanciones anunciadas por la comisión partidista durante noviembre, que también alcanzaron a tres funcionarias de otras entidades del país.

También fueron expulsadas por irregularidades Blanca Yaneth Chiu López, exalcaldesa de Jiquipilas, y Olivia Espinosa Mendoza, regidora de Ocozocoautla, Chiapas.

Entre ellas se encuentra Nancy Nápoles Pacheco, alcaldesa de Tenancingo, Estado de México, quien fue expulsada de Morena tras ser vinculada a proceso el pasado 9 de julio por su presunta participación en la simulación de un secuestro para encubrir un supuesto desfalco de aproximadamente 40 millones de pesos de recursos municipales.

Por otra parte, Blanca Yaneth Chiu López, exalcaldesa de Jiquipilas, y Olivia Espinosa Mendoza, regidora de Ocozocoautla, ambas de Chiapas, también fueron expulsadas del partido tras ser detenidas en mayo y enfrentar señalamientos por presuntos delitos de abuso de autoridad y extorsión agravada. En particular, a Chiu López se le acusa de presuntamente exigir un millón de pesos a una empresa avícola para permitir su instalación en el municipio, mientras que a Espinosa Mendoza se le señala por supuestamente solicitar diversas cantidades de dinero a la presidenta municipal para la realización de obras.

Las determinaciones de la CNHJ representan sanciones internas de Morena y no implican automáticamente la separación de los cargos públicos que ocupan o hayan ocupado las personas involucradas.

JGH