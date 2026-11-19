HUNUCMÁ, Yucatán.- Con el propósito de fomentar la tenencia responsable de animales de compañía y evitar la reproducción sin control, se realizó una jornada de esterilización a bajo costo para 100 perros y gatos, mediante la colaboración de asociaciones civiles y autoridades municipales.

La actividad se llevó a cabo en coordinación con Esterilizando Patitas, Planned Pethood y Huellitas Hunucmá, así como del Ayuntamiento, a través de las direcciones de Salud y Ecología.

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La campaña permitió acercar este procedimiento veterinario a las familias, con el objetivo de contribuir a disminuir la cantidad de animales en situación de calle y promover mejores condiciones de vida para las mascotas.

La esterilización es una medida importante para el bienestar animal, pues ayuda a prevenir camadas no planeadas y reduce el abandono derivado de la reproducción descontrolada.

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Además, en perros y gatos puede disminuir el riesgo de ciertos padecimientos del aparato reproductor, por lo que representa una acción preventiva para su salud.

Con esta iniciativa, las agrupaciones y el municipio buscan fortalecer la conciencia sobre el cuidado de los animales, así como impulsar la participación ciudadana en acciones para atender el problema de perros y gatos sin hogar.

La jornada formó parte de los esfuerzos para promover una convivencia más responsable entre las familias y sus mascotas.