Con el propósito de fortalecer la prevención y protección de la niñez, así como promover entornos escolares seguros y brindar herramientas para identificar y atender oportunamente posibles situaciones de violencia, se llevó a cabo una jornada de capacitación dirigida al personal de Educación Especial de la Zona 017, correspondiente a la región Oriente del estado.

La actividad tuvo como sede las instalaciones del Centro de Desarrollo Educativo (CEDE) Valladolid, donde se abordaron los Lineamientos de Prevención y Actuación ante Situaciones de Violencia Detectadas o Cometidas en Contra de Niñas, Niños y Adolescentes en los Planteles Escolares del Estado de Yucatán.

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La capacitación estuvo a cargo de José Daniel May Góngora, coordinador de los Defensores Públicos del Quinto Distrito del Estado y maestro en Juicios Orales del Sistema Penal Acusatorio y Oral, quien compartió conocimientos y orientaciones para identificar, prevenir y actuar ante posibles casos de violencia en los diferentes centros educativos de la región.

En la jornada también participó Katia Martínez Valdez, supervisora de la Zona 017 de Educación Especial, quien refrendó la importancia de la capacitación continua y el trabajo coordinado para garantizar espacios escolares seguros, inclusivos y libres de violencia.

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Durante la actividad se destacó que educar también significa proteger, por lo que salvaguardar la integridad y los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes es una responsabilidad compartida entre docentes, directivos y padres de familia.