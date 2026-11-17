De acuerdo a lo informado por el periodista Carlos Jiménez conocido como C4 Jiménez, informó que la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), ha abierto una carpeta de investigación en contra del actor Vadhir Derbez.

La denuncia fue presentada por una joven de 15 años de edad, quien señala que los hechos ocurrieron a bordo del crucero “Icon of the seas", perteneciente a la naviera Royal Caribbean. La víctima presuntamente sostiene que la agresión sexual se consumó mientras la embarcación se encontraba navegando en aguas internacionales.

LA FEVIMTRA de @FGRMexico INDAGA a VADHIR DERBEZ TAMBIÉN por VIOLACIÓN Una joven de 15 años, denunció que @vadhirderbez la agredió sexualmente el Crucero Icon of the seas de Royal Caribbean. Asegura q el ataque se produjo ya en aguas INTERNACIONALES. Afirma q una vez sucedida la violación, la AMENAZÓ. Dijo q Vadhir le advirtió q no le dijera a nadie xq él era famoso y si lo hacía podía afectar su vida. La carpeta se abrió en la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas. Es diferente a la carpeta q mantiene abierta la @FiscaliaCDMX …también por violación. — Carlos Jiménez (@c4jimenez) November 17, 2026

Asimismo, en la acusación se detalla que, tras los hechos, el señalado la habría amenazado. Según la declaración, el involucrado le advirtió que no revelara lo ocurrido argumentando su estatus de fama, bajo la premisa de que dicha información podría perjudicar de manera negativa su vida y trayectoria personal.

Esta nueva línea de investigación federal llevada a cabo por la FEVIMTRA se suma a los procesos legales en curso sobre el caso. Trascendió que esta carpeta es independiente y distinta a la que mantiene abierta la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FiscaliaCDMX), la cual también indaga los mismos señalamientos por el presunto delito de violación.