La Granja VIP: ¿Quiénes son los finalistas que competirán por ser Capataz hoy 12 de octubre?

La disputa por el liderazgo de La Granja VIP llegó a su etapa decisiva con cuatro participantes que consiguieron avanzar a la final. La Bebeshita, Pablo Montero, Julio Camejo e Ivonne Montero buscarán quedarse con el puesto de Capataz, una posición que puede darles ventajas y mayor influencia en la dinámica del reality.

El pase a la última ronda se definió mediante el desafío Cosecha de palabras, una competencia que exigió destreza física, velocidad y concentración. Los participantes tuvieron que superar obstáculos y resolver una dinámica con letras escondidas para completar correctamente una palabra.

Julio Camejo y Pablo Montero FINALISTAS duelo de Capataz #LaGranjaVIP #LaGranjaCapataz https://t.co/2I8lMVWTxC — SinFiltroX (@sinfiltr0x) October 12, 2026

La Bebeshita venció el reto y Mónica Escobedo quedó fuera

En la competencia femenina, La Bebeshita consiguió asegurar su lugar en la final después de superar las distintas etapas del desafío. Aunque Mónica Escobedo también tuvo posibilidades de avanzar, no logró obtener el resultado necesario para acompañarla en la disputa por la capitanía.

La prueba no dependía únicamente de encontrar las letras. Las concursantes debían transportarlas una por una, recorrer un circuito y colocarlas en el orden adecuado. Con su clasificación, La Bebeshita tendrá la oportunidad de competir por uno de los cargos más relevantes dentro de La Granja VIP.

Pablo Montero y Julio Camejo avanzaron por el equipo masculino

Por el lado de los hombres, Pablo Montero y Julio Camejo superaron las rondas de Cosecha de palabras y obtuvieron su pase a la final. Ambos lograron completar el reto y se mantienen en la contienda por convertirse en el próximo Capataz.

El resultado los coloca frente a una oportunidad importante dentro del reality, pues conseguir el cargo puede representar una ventaja en la convivencia y en las estrategias que desarrollen durante la semana.

Ivonne Montero completa la lista de finalistas

La final también contará con Ivonne Montero, quien se sumará a La Bebeshita, Pablo Montero y Julio Camejo en la última disputa por el liderazgo de la granja. Los cuatro participantes tendrán que demostrar sus habilidades para conseguir el puesto.

La expectativa está puesta en conocer quién superará el enfrentamiento definitivo y asumirá las responsabilidades de Capataz. El resultado podría modificar las relaciones entre los concursantes y sus estrategias dentro de la competencia.

Con cuatro finalistas confirmados, La Granja VIP se prepara para una nueva prueba en la que la rapidez, la concentración y la capacidad para resolver desafíos serán fundamentales para alcanzar el puesto este lunes.