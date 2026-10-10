Pablo Montero enfrenta críticas por comentarios machistas en ‘La granja VIP’

Pablo Montero pasó de ser uno de los participantes que llamaron la atención por su habilidad con los caballos a protagonizar una nueva polémica dentro de ‘La granja VIP 2026’.

El cantante fue cuestionado por sus compañeros después de que Kunno contara que habría considerado que cuidar a las gallinas era un “trabajo de mujeres”.

El comentario desató una conversación entre Kunno, Manelyk, Azalia Ojeda y Bebeshita, quienes criticaron la postura atribuida al intérprete y plantearon la posibilidad de asignarle otras tareas para observar su reacción.

¿Qué dijo Pablo Montero sobre cuidar a las gallinas?

La controversia surgió cuando Kunno, quien ganó la prueba de liderazgo y asumió el papel de capataz, habló con sus compañeras sobre la distribución de las actividades dentro de la granja.

Según relató el influencer, cuando le indicó a Pablo Montero que le correspondía trabajar con las gallinas, el cantante habría insistido en que prefería encargarse de los caballos.

Kunno aseguró que Montero justificó su petición al señalar que el cuidado de las gallinas era una actividad propia de las mujeres.

Por ello, el influencer decidió mantener la asignación, argumentando que era una de las tareas que el cantante todavía no había realizado.

La situación provocó comentarios entre las participantes. Manelyk, por ejemplo, propuso que también le asignaran labores de limpieza, como trapear las instalaciones, para conocer su reacción.