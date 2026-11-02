La Granja VIP: Quién es el primer nominado de la semana y el nuevo Capataz

La Granja VIP está llegando casi a la mitad de su segunda temporada, por lo que las rivalidades y alianzas están siendo cada día más intensas, tras la salida de Pablo Montero, todo parece indicar que los equipos podrían cambiar o incluso se podría formar uno nuevo.

El cantante salió por una estrategia fallida que terminó con la eliminación de Pablo Montero y la confirmación de que ‘Mono’ Osuna tiene los fans necesarios para poder sobrevivir nominación.

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¿Quién va a ser el Capataz de la semana?

El puesto más codiciado de La Granja VIP, se va a poner en disputa nuevamente, aunque todavía no hay granjeros seleccionados para poder sumarse al duelo por la capatacía, todos lo quieren.

Esta noche algunos granjeros van a tener el privilegio de luchar por las comodidades y la responsabilidad de que todo funcione de forma completa y perfecta en La Granja VIP.

¿Quién va a ser el primer nominado de la semana?

Aunque Pablo Montero fue el eliminado y muchos ya no quieren saber nada del cantante, el granjero eliminado dejó un legado que hasta el momento es una incógnita, ya que el primer nominado de la semana va a ser su elección.

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¿A qué hora y dónde ver La Granja VIP?

Todas las emociones dentro del polémico reality, las podrás seguir en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro de México, esto por la señal de Azteca UNO y por la plataforma de Disney +.

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