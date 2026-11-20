Vadhir Derbez se encuentra pasando por una situación legal muy complicada, esto porque el actor fue acusado de presunto abuso sexual. Por ese motivo el actor se había mantenido alejado de las redes sociales y los encuentros con la prensa.

Sin embargo, ahora el hijo de Eugenio Derbez, rompió el silencio y habló sobre esta situación por medio de un video que publicó en sus redes sociales, donde reveló todos los detalles del caso.

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Vadhir Derbez rompe el silencio sobre la polémica que enfrenta

El actor asegura que no está huyendo de las autoridades y que lo han buscado en lugares en donde no vive, mientras él sigue el proceso con las autoridades y su equipo legal.

"Se ha dicho que me estoy escondiendo, no es así, por eso estoy dando la cara. Me están buscando en un país donde no vivo, en domicilios donde no resido, y eso lo han usado para alimentar esa versión"

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Agrego que hasta el momento solo ha sido notificado por una denuncia por presunta agresión sexual, el cual habría sucedido el pasado mes de abril en Coyoacán, Ciudad de México.

¿Existe una extorsión en contra de Vadhir Derbez?

Detalló que es lamentable que no se hable sobre las acusaciones de la presunta extorsión que reveló sobre la persona que lo denunció, esto por unos supuestos mensajes en donde le piden dinero por no denunciarlo.

"He sido víctima de un intento de extorsión. Tengo todo el derecho de aportar evidencias, los videos y las incongruencias que se han encontrado (...) gente que trabaja con esta modelo está vinculada con la trata de personas, venta de drogas, no es la primera vez que hacen esto"

Sobre la segunda denuncia en contra de Vadhir Derbez, el actor mencionó lo siguiente sobre el tema.

"No hacemos ningún pronunciamiento, pues no he sido notificado de nada y en caso de serlo, se procederá de acuerdo a la ley".

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