Después de varios días de permanecer en silencio y alejado de los reflectores, Vadhir Derbez decidió romper el silencio y hablar sobre las acusaciones que han salido en su contra.

En una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, en el noticiero ‘Por la Mañana’, Vadhir Derbez habló de la complicada situación que está viviendo y que lo ha puesto en el centro de la polémica.

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Vadhir Derbez rompe el silencio sobre las acusaciones en su contra

En la entrevista, Vadhir Derbez revelpó que se encuentra bajo investigaciones por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México por presunta violación en contra de una menor de edad.

"Mi posición, es que llevamos metiendo evidencias, pruebas de que esto no ocurrió. He querido llevar esto ante la ley como debe de ser en juzgados, lamentablemente se me ha presionado de muchas maneras, hasta que ha salido esto en medios y se ha vuelto todo un circo"

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El hijo de Eugenio Derbez, aseguró que ya está cansado de todas las especulaciones que se han hecho alrededor del caso y de su vida privada, afirmando que es víctima de una presunta extorsión.

“Me estaban pidiendo 350 mil dólares para no salir con la carpeta, cosas que fabricaron. Al yo no dar el dinero, empezaron a hacer cosas chuecas, vendieron la carpeta a medios para tratar de sacar dinero"

Por su parte, Enrique González Casanova, abogado del actor mencionó que dentro de la denuncia por parte de la modelo, existen algunas irregularidades en el caso.

“La víctima no reacciona como reacciona una víctima de este tipo de hechos. Inmediatamente, una hora después ella se presenta en la Fiscalía de Delitos Sexuales”

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