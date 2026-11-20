La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que México ha registrado avances sociales desde el inicio de la llamada Cuarta Transformación en 2018 y sostuvo que su gobierno ha profundizado ese proyecto desde 2024 con políticas de bienestar, aumento salarial y reformas constitucionales.

Durante su discurso previo al Desfile Cívico-Militar por el 116 aniversario de la Revolución Mexicana, celebrado en el Zócalo de la Ciudad de México, la mandataria vinculó esos resultados con lo que definió como una concepción de democracia acompañada de justicia social.

Sheinbaum destaca reducción de pobreza desde 2018

Sheinbaum señaló que, de acuerdo con estimaciones del Banco Mundial, más de 17 millones de personas salieron de la pobreza desde 2018. También afirmó que 42 millones de personas reciben directamente programas de bienestar y que la inversión destinada a estos apoyos alcanza un billón de pesos.

La Presidenta agregó que el salario mínimo aumentó 154 por ciento en términos reales en ocho años, después de lo que describió como 36 años de estancamiento.

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Asimismo, citó el informe Panorama Social de América Latina y el Caribe 2026 de la CEPAL para sostener que, sin la pensión para adultos mayores, la pobreza entre las personas de 65 años y más habría sido 11.5 puntos porcentuales superior.

¿Qué destacó de su gobierno desde 2024?

La mandataria aseguró que durante los primeros dos años de su administración se profundizaron cambios iniciados en 2018.

Entre ellos mencionó la reversión de reformas que calificó como neoliberales, el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y la apertura al voto popular para la elección del Poder Judicial.

También defendió que actualmente existen mayores condiciones para la libre manifestación, la libertad de expresión, de prensa y de reunión, y sostuvo que su administración mantiene como prioridad a los sectores con menores ingresos.

Sheinbaum habla sobre las elecciones de 2027

En uno de los pasajes más políticos de su mensaje, Sheinbaum afirmó que existen sectores que buscarán deslegitimar las elecciones de 2027.

“Van a volver a fracasar en su intento por deslegitimar las elecciones del 2027”, declaró al referirse a sus opositores. Añadió que, desde su perspectiva, el proceso electoral será “ejemplo histórico de respeto al voto”.

La Presidenta sostuvo que su movimiento proviene de una lucha contra los fraudes electorales y aseguró que no traicionará esa historia.

Vincula democracia con justicia social

Sheinbaum dedicó buena parte de su intervención a realizar un recorrido histórico por la Revolución Mexicana, las luchas democráticas del siglo XX y los procesos electorales posteriores.

En ese contexto, insistió en que democracia y justicia social deben avanzar de manera conjunta y presentó a 2018 como el inicio de una nueva etapa política construida a través del voto.

Al cierre de su discurso, señaló que México busca mantener un modelo de desarrollo en el que el crecimiento económico se refleje en el bienestar de las familias y reiteró que su gobierno continuará con la política que denomina de “prosperidad compartida”.

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