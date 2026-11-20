Con desfiles cívico-deportivos en distintos municipios, estudiantes, elementos de corporaciones de seguridad, militares y organizaciones civiles conmemoraron este viernes el 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. Las actividades se desarrollaron en Chetumal, Kantunilkín e Isla Mujeres, donde cientos de familias acudieron para presenciar los recorridos y las representaciones alusivas a esta fecha histórica.

En Chetumal, el desfile se realizó sobre el Boulevard Bahía, debido a los trabajos que se llevan a cabo en las inmediaciones del Palacio de Gobierno por las obras del Barrio Mágico. Los contingentes recorrieron esta vialidad como parte de la conmemoración del movimiento revolucionario iniciado en 1910.

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En Kantunilkín, participaron más de mil 300 estudiantes de instituciones educativas desde nivel inicial hasta universitario. El contingente partió a las 7:30 de la mañana de las inmediaciones del Hospital IMSS-Bienestar y avanzó por las principales calles hasta llegar, poco después de las 10:00 horas, al campo deportivo Terencio Tah Quetzal.

En ese punto, los planteles presentaron tablas rítmicas y evoluciones ante las familias asistentes. Sin embargo, en esta edición destacó la ausencia de las tradicionales pirámides humanas de la Dirección de Seguridad Ciudadana, que únicamente participó en el recorrido. Tampoco se presentaron las escuelas de box Halcones y de artes marciales Lima Lama, mientras que el CBTA número 186 se limitó a marchar sin realizar coreografías.

Las actividades incluyeron contingentes escolares, tablas rítmicas y representaciones de personajes revolucionarios / Luis Enrique Cauich

Por su parte, en Isla Mujeres y la zona continental participaron más de dos mil estudiantes, militares, representantes de instituciones públicas y organizaciones civiles. En Ciudad Mujeres, el desfile se realizó un día antes, mientras que este viernes la actividad tuvo lugar en la principal vialidad de la colonia La Gloria, donde menores representaron a personajes de la Revolución Mexicana, entre ellos las tradicionales Adelitas.

Para el recorrido se cerró la prolongación Jesús Martínez Ross, en su cruce con Paseo de las Aves, en un tramo de aproximadamente 1.3 kilómetros. La decisión fue bien recibida por padres de familia, quienes consideraron que realizar el evento en esa colonia evitó gastos de traslado y complicaciones viales en el malecón Rueda Medina, en el Centro Histórico.

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La señora Guadalupe Aké señaló que esta alternativa facilitó la participación de los menores y sus familias, al no tener que trasladarse hasta el primer cuadro de la ciudad, donde el tráfico suele complicarse durante este tipo de actividades.

Cabe recordar que el desfile de septiembre por la Independencia de México también se realizó en la colonia La Gloria, debido a las obras que se desarrollan en el Centro Histórico de Isla Mujeres, relacionadas con el retiro de la infraestructura aérea de la red eléctrica.