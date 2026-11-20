La detención de Jesús Alfredo “N” y Kevin Uriel “N” se realizó mediante un operativo coordinado entre elementos de la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía General del Estado y la Guardia Nacional, luego de las detonaciones de arma de fuego registradas en la colonia La Veleta, donde un hombre resultó lesionado durante un ataque contra un establecimiento comercial.

A los dos presuntos responsables les aseguraron un arma de fuego y varios envoltorios con hierba verde, con características similares a las de la marihuana, como parte de las acciones de búsqueda implementadas después de la agresión.

Noticia Destacada Ataque armado contra local comercial activa código rojo y moviliza a corporaciones de seguridad en colonia La Veleta de Tulum

De acuerdo con la información oficial, personal del Centro de Control, Comunicación y Cómputo detectó las detonaciones mediante los sistemas de monitoreo, por lo que activó las labores de búsqueda, localización y seguimiento a través de las cámaras de videovigilancia institucionales y corporativas.

Estas acciones permitieron identificar a los presuntos involucrados y coordinar su localización con las corporaciones participantes. Ambos quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, que determinarán su situación jurídica.

Noticia Destacada Identifican a una de las víctimas del ataque armado en la Supermanzana 247 de Cancún

La agresión ocurrió sobre la calle 7, entre Asunción y Palenque, donde dos individuos que presuntamente viajaban en motocicleta dispararon contra la fachada del establecimiento. Durante el ataque, un hombre que se encontraba cerca recibió un impacto de bala y fue trasladado a un hospital.

Hasta el momento, no se han proporcionado detalles sobre la condición de salud de la víctima ni se ha confirmado oficialmente si los detenidos son quienes realizaron directamente los disparos.