Natanael Cano suspende todos sus conciertos hasta nuevo aviso; ¿qué pasó con el cantante?

Natanael Cano suspendió todas sus presentaciones, apariciones públicas y compromisos profesionales hasta nuevo aviso. La decisión fue anunciada por su equipo el 8 de octubre, a través de un comunicado en redes sociales, en el que explicó que el cantante necesita tiempo para descansar y atender su salud.

La noticia generó preocupación entre sus seguidores, especialmente después de que circularan videos que supuestamente mostraban al intérprete de corridos tumbados lanzando piedras contra una camioneta de lujo. Sin embargo, el artista aseguró posteriormente que esas imágenes habían sido creadas con inteligencia artificial.

¿Por qué Natanael Cano canceló todos sus conciertos?

El equipo del cantante informó que la suspensión de actividades responde a motivos de salud y bienestar, aunque no reveló un diagnóstico ni especificó qué problema enfrenta el artista.

En el mensaje difundido en redes sociales, sus representantes señalaron que la cancelación se mantendrá vigente hasta nuevo aviso y que no existe una fecha definida para su regreso a los escenarios.

“En estos momentos su prioridad es su salud y bienestar por lo que estará tomando el tiempo necesario para descansar, atenderse y recuperarse”, indicó el comunicado.

La decisión implica detener temporalmente sus conciertos, apariciones públicas y otros compromisos. Hasta el momento, la información compartida por su equipo no permite establecer cuánto durará esta pausa.

¿Qué pasó con Natanael Cano y su camioneta de lujo?

La preocupación por el cantante aumentó luego de que se viralizaran videos en los que presuntamente aparece arrojando piedras contra una camioneta de lujo, aparentemente inconforme con el color del vehículo.

Las imágenes provocaron comentarios entre sus seguidores y recibieron atención en redes sociales. No obstante, Natanael Cano negó que los videos fueran reales y afirmó que habían sido generados mediante inteligencia artificial.

La difusión de este material coincidió con el anuncio de la cancelación de sus presentaciones, lo que incrementó las preguntas sobre su situación actual. Sin embargo, el comunicado de su equipo no estableció una relación directa entre el video viral y la decisión de suspender sus actividades.

¿Qué se sabe sobre el estado de salud del cantante?

Hasta ahora, el equipo de Natanael Cano no ha informado cuál es el problema de salud que motivó la suspensión de sus compromisos. Sus representantes únicamente señalaron que el artista necesita tiempo para descansar, recibir atención y recuperarse.

El cantante ha hablado anteriormente sobre sus experiencias con la depresión, aunque no se ha confirmado que esta condición esté relacionada con la pausa anunciada en octubre de 2026.

Por ello, no es posible determinar a partir del comunicado cuál es el diagnóstico del intérprete ni cuánto tiempo necesitará para retomar su carrera.

¿Qué pasará con los boletos de los conciertos de Natanael Cano?

Ante la cancelación de sus presentaciones, el equipo del cantante pidió a sus seguidores mantenerse atentos a los canales oficiales, donde se dará a conocer cómo procederán con los reembolsos de boletos o si existe la posibilidad de reprogramar algunas fechas.

Por el momento, no se estableció un calendario para el regreso del artista ni se precisaron los procedimientos para cada concierto afectado.

Sus representantes también solicitaron comprensión y privacidad durante este periodo, mientras el cantante se concentra en su salud y recuperación.