La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que su gobierno enviará una nota diplomática a Estados Unidos por el caso de Inés Gómez Mont, quien salió de territorio estadounidense pese a contar con tres órdenes de aprehensión vigentes en México.

Durante la conferencia mañanera de este miércoles 25 de noviembre, desde Palacio Nacional, la mandataria cuestionó que Interpol retirara la ficha roja contra la exconductora de televisión y que las autoridades estadounidenses no concretaran su entrega a México.

Sheinbaum sostuvo que el Gobierno federal solicitará explicaciones sobre ambas decisiones y reiteró su exigencia de reciprocidad en materia de cooperación judicial.

¿Por qué Sheinbaum enviará una nota diplomática por Inés Gómez Mont?

La presidenta explicó que la exconductora fue detenida en Estados Unidos por cuestiones migratorias y que, debido a su nacionalidad española, las autoridades estadounidenses tramitaron su salida del país.

Sin embargo, cuestionó que no fuera entregada a México, donde enfrenta órdenes de aprehensión relacionadas con presunta delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.

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"Nosotros lo que pedimos en la relación, como siempre lo hemos dicho, es reciprocidad", declaró.

Sheinbaum recordó que México ha trasladado a 94 personas requeridas por Estados Unidos y señaló que existen solicitudes mexicanas de extradición que siguen pendientes.

México pide explicación a Interpol por retiro de ficha roja

La mandataria también informó que su administración busca conocer las razones por las cuales Interpol retiró, semanas atrás, la ficha roja contra Gómez Mont.

Además, aseguró que México ya solicitó a España la extradición de la exconductora, aunque reconoció que no tenía confirmación sobre su llegada a ese país.

"Nos interesa saber por qué se retira la ficha roja y por qué no se extraditó a México", señaló.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Gómez Mont aceptó su salida voluntaria y abandonó ese país el 23 de noviembre.

La presidenta agregó que ha planteado personalmente al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, otras solicitudes de colaboración judicial, entre ellas asuntos relacionados con el caso Ayotzinapa.

Sheinbaum reiteró que el Gobierno de México continuará las gestiones para que la exconductora comparezca ante las autoridades judiciales mexicanas.

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