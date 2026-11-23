La actriz y comediante Consuelo Duval rompió el silencio respecto al proceso legal que enfrenta Vadhir Derbez por presuntos delitos sexuales. Aunque evitó emitir un juicio sobre las investigaciones, aprovechó los micrófonos para enviar un mensaje de solidaridad y cariño al joven actor y a toda su familia.

Fue durante su paso por la alfombra roja de “Siete veces adiós”, que la comediante fue cuestionada por los medios de comunicación sobre la situación que vive el hijo de Eugenio Derbez, ante esto; Duval decidió dar su opinión y también expresó su apoyo hacia la familia del actor.

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¿Qué dijo Consuelo Duval sobre las acusaciones contra Vadhir Derbez?

Al ser cuestionada por los diversos medios de comunicación sobre este tema, Consuelo Duval subrayó que prefiere mantenerse al margen de las especulaciones legales, pero dejó en claro el vínculo afectivo que une a ambas familias tras décadas de amistad y trabajo conjunto.

“Es un tema del que no queremos hablar, no tenemos la información adecuada. Solamente es un buen momento para demostrarle a la familia Derbez que aquí estamos los Duval, que los amamos profundamente”, expresó ante la prensa.

Duval señaló que ve al actor con especial afecto, pues tiene una edad similar a la de su hijo Michel, y lo describió como uno de sus "consentidos". Asimismo, aseguró que en el trato personal siempre se ha comportado como "un caballero, un tipazo y un hijazo", concluyendo que sobre los asuntos judiciales "la ley del cielo es la más poderosa de todas".

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