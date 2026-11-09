Defensa despliega más de 22 mil militares en Sinaloa y entrega 80 vehículos blindados y patrullas para reforzar seguridad

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que mantiene desplegados 22 mil 667 efectivos en Sinaloa, cifra equivalente al 23 por ciento de su personal desplegado en todo el país, como parte de las acciones para combatir la violencia y fortalecer las instituciones de seguridad pública.

Durante la firma de convenios realizada este lunes 9 de noviembre de 2026, en las instalaciones del Octavo Batallón de Infantería, en Mazatlán, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, anunció nuevas medidas de equipamiento y capacitación para las corporaciones locales.

El funcionario destacó que el despliegue federal cuenta con el apoyo de más de mil 700 vehículos, aviones, helicópteros, aeronaves no tripuladas y sistemas antidrones.

¿Cuántos vehículos entregará la Defensa para reforzar la seguridad en Sinaloa?

Trevilla Trejo informó que la dependencia firmó un convenio para entregar en comodato 80 vehículos a las autoridades de seguridad pública de Sinaloa, incluidos 20 blindados.

También se formalizó un acuerdo entre la Guardia Nacional y el Gobierno de Mazatlán para fortalecer la capacitación de los elementos de la Policía Municipal.

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El secretario destacó el nombramiento de un coronel de la Guardia Nacional como titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Mazatlán, quien contará con apoyo de personal especializado y equipo táctico.

Defensa reporta 2 mil 250 detenidos y más de 69 toneladas de droga aseguradas

Durante su informe, el general señaló que en la actual administración se han registrado 2 mil 250 detenciones, el aseguramiento de 5 mil 616 armas y el decomiso de 69 mil 713 kilogramos de droga en las operaciones que presentó la dependencia.

Asimismo, reportó la destrucción de 2 mil 546 laboratorios clandestinos y áreas de concentración de sustancias utilizadas para la producción de drogas.

Ejército permanecerá en Sinaloa hasta recuperar la paz, asegura Trevilla

Al concluir su intervención, el secretario de la Defensa Nacional reiteró que las fuerzas federales mantendrán su presencia en la entidad por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

#NoticiadeÚltimaHora #ComunicadoDePrensa Defensa refuerza la estructura de seguridad pública del estado de Sinaloa con despliegue de efectivos, entrega de vehículos y capacitación a policías. https://t.co/SE0SgdZXjR https://t.co/4k2DX66Ei9 — @Defensamx (@Defensamx1) November 9, 2026

“No nos vamos a retirar de Sinaloa hasta que se restablezcan las condiciones de paz y tranquilidad que requiere el pueblo de este estado”, afirmó.

Trevilla Trejo reconoció que todavía existen desafíos en materia de seguridad y aseguró que continuarán las acciones coordinadas entre las autoridades federales, estatales y municipales.

IO