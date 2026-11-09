Operativo de protección animal en Mérida termina con el retiro de tres perros de un predio

La Unidad de Medio Ambiente y Bienestar Animal de Mérida realizó un operativo de protección animal en la colonia Salvador Alvarado Oriente, donde fueron retirados tres perros de un predio ante posibles faltas al reglamento municipal.

El procedimiento se llevó a cabo en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y permitió el aseguramiento de los canes identificados como Moka, Shadow y Zeus, quienes quedaron bajo resguardo de las autoridades municipales.

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Tras su retiro, los tres perros fueron trasladados a la Clínica Veterinaria Municipal, donde recibieron una valoración médica para conocer sus condiciones de salud. Actualmente, permanecen bajo observación mientras se da seguimiento a su situación.

La dependencia informó que continuará con el seguimiento del caso y establecerá los requisitos que deberá cumplir el propietario para solicitar la devolución de los animales, entre los cuales se contempla la esterilización de los tres perros.

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El operativo forma parte de las acciones de protección y bienestar animal que se realizan en Mérida ante posibles incumplimientos de la normativa municipal.